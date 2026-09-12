Festa di Madonna Reggio Calabria, ritorna la mostra espositiva delle Fiat 500 | INTERVISTA

Tutto pronto per la quattordicesima edizione dell’esposizione di Fiat 500 organizzata a Reggio Calabria per celebrare la Madonna della Consolazione. L’evento prevede una mostra statica in Piazza Duomo seguita da una suggestiva sfilata sul Corso Garibaldi dedicata ad appassionati e turisti. Oltre alle celebrazioni religiose, il calendario del club automobilistico appare ricco di impegni che includono raduni a Serra San Bruno e Pizzo, dove verranno valorizzate le eccellenze gastronomiche locali.
Tra le novità spicca il primo raduno dedicato ai nonni, confermando il ruolo sociale di queste auto storiche nel tessuto cittadino. La programmazione proseguirà senza sosta fino alle festività invernali, culminando con iniziative a tema natalizio e il tradizionale tuffo in mare di Capodanno. In sintesi, la fonte testimonia come la passione per la Fiat 500 unisca tradizione religiosa, turismo e momenti di aggregazione comunitaria in tutta la provincia.