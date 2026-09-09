Festa di Madonna, gli appuntamenti previsti a Palazzo Campanella: il programma

In occasione delle celebrazioni dedicate alla Madonna della Consolazione di Reggio Calabria, Palazzo Campanella ospiterà una serie di appuntamenti dedicati alla fede, alla tradizione e alla valorizzazione del patrimonio culturale legato alla devozione mariana. Le iniziative sono state promosse per volontà del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, e accompagneranno i giorni più significativi delle festività reggine con momenti di approfondimento, memoria e partecipazione della comunità.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 11 settembre alle ore 18.30, nella Sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella, con l’inaugurazione della mostra collettiva dedicata alla devozione mariana dal titolo “Consolazione, culti, devozione, memoria e comunità”. L’esposizione punta a raccontare il legame profondo tra la città di Reggio Calabria e la Madonna della Consolazione, attraverso un percorso dedicato alla fede, alla storia e alle tradizioni che da secoli caratterizzano la comunità reggina.

Sabato 12 settembre, intorno alle ore 8.10, in via Cardinale Portanova, si rinnoverà invece il tradizionale omaggio alla Madonna della Consolazione da parte del presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, insieme al personale dell’assemblea legislativa e alle famiglie. Il momento si svolgerà in occasione del passaggio della Vara davanti a Palazzo Campanella, uno degli appuntamenti più sentiti delle celebrazioni mariane reggine.

Lunedì 14 settembre alle ore 11, nella Sala Giuditta Levato, sarà presentata la nuova sezione mariana del Polo culturale “Mattia Preti”, un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso legato alla tradizione della Madonna della Consolazione.

All’incontro interverranno il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, l’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova monsignor Fortunato Morrone, il presidente dell’Associazione Portatori Gaetano Surace, il parroco e guardiano della Basilica dell’Eremo fra Pietro Ammendola, il vicario per la Cultura e la Formazione dell’Arcidiocesi monsignor Pietro Sergi e il parroco della Basilica Cattedrale monsignor Demetrio Sarica. Un programma di iniziative che conferma il ruolo di Palazzo Campanella come luogo aperto alla città e alla sua memoria collettiva, valorizzando una delle ricorrenze più importanti dell’identità religiosa e culturale di Reggio Calabria.