Festa di Madonna, fioccano le proposte: “Carri allegorici e dei fiori, festa dell’uva e piccole band musicali in centro”

Continua il confronto sul rilancio delle tradizioni e degli eventi popolari di Reggio Calabria. Dopo le riflessioni emerse nei giorni scorsi sul futuro delle manifestazioni cittadine e sulla necessità, secondo alcuni reggini, di recuperare momenti capaci di coinvolgere la comunità, arriva alla redazione di StrettoWeb una nuova segnalazione di un lettore che propone la nascita di un comitato dedicato alla valorizzazione delle iniziative storiche della città. Nel suo intervento il cittadino richiama la possibilità di riportare in auge appuntamenti come i Carri Allegorici, la manifestazione dei Fiori e la Festa dell’Uva, immaginando inoltre un calendario di piccoli eventi musicali e culturali nelle principali piazze del centro e nei luoghi simbolo di Reggio Calabria. Una proposta che punta a restituire vitalità agli spazi cittadini e a riscoprire quelle occasioni di aggregazione che, secondo il lettore, potrebbero contribuire a rafforzare il legame tra la città e le sue tradizioni.

“Avevo già fatto presente in precedente intervento che sarebbe stato auspicabile il ritorno dei Carri Allegorici e dei Fiori, la Festa dell’uva. Inoltre allestimento di piccole attrazioni musicali a genere a piazza Campagna, piazza Italia, piazza De Nava, al Castello Aragonese. Per finire l gruppi folkloristici alla Villa Comunale che dovrebbe essere ultimata. Si costituisce ufficialmente questo comitato”. E’ questa un’altra segnalazione inviata alla Redazione di StrettoWeb da un lettore.