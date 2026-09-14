“Facce da Bronzi” torna con l’XI edizione: il Festival della comicità italiana riparte da Milano

Dopo una pausa, torna “Facce da Bronzi”, il Festival dedicato alla comicità italiana che quest’anno raggiunge la sua undicesima edizione. Ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS”, il Festival riparte con un nuovo percorso nazionale alla ricerca dei talenti emergenti della comicità, confermando una formula che negli anni ha portato sul palco numerosi artisti e creato occasioni di incontro e confronto tra giovani comici e professionisti del settore.

La direzione artistica è affidata ad Alessio Tagliento, autore televisivo che nel corso della sua carriera ha collaborato con programmi come Zelig, Le Iene, Made in Italy e con altre importanti produzioni Rai e Mediaset. Il progetto è cofinanziato dalla Regione Calabria – PAC 2014-2020, nell’ambito dell’Avviso “Sostegno e promozione turistica e culturale”, e gode del patrocinio del Comune di Milano, del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Anche per questa edizione “Facce da Bronzi” attraverserà diverse città italiane con l’obiettivo di individuare nuovi talenti e offrire loro un’importante occasione per esibirsi davanti a professionisti della comicità e dello spettacolo.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 18 settembre 2026 all’Accademia09 di Milano, in via Tertulliano 68-70, a partire dalle ore 19.30. Sarà proprio il capoluogo lombardo a dare il via alle selezioni dell’undicesima edizione.

A contendersi il passaggio alla fase successiva saranno nove comici provenienti da diverse città italiane: Giulia Musso da Monza; Adele Trapani, Maria Teresa Deligio e Leonardo Guglielmino da Milano; Rudi Segalini da Agrate Brianza, in provincia di Monza e Brianza; Massimiliano Sonsogno da Gambolò, in provincia di Pavia; Nicholas Teramo da Gallarate, in provincia di Varese; Pino Montiroli da Sant’Angelo in Vado, in provincia di Pesaro e Urbino; e Michel Sacchi da Cernobbio, in provincia di Como.

Gli artisti porteranno sul palco la propria comicità e saranno valutati da una giuria tecnica composta da attori, comici, autori e docenti. Ne faranno parte il comico di Zelig Vincenzo Albano, Max Samaritani, anche lui volto di Zelig, la docente e comica Luce Pellicani, l’autore di Zelig e Colorado Andrea Midena, l’ideatore e patron del Festival Giuseppe Mazzacuva, il direttore artistico e autore Alessio Tagliento e il direttore dell’Accademia09 Cristiano Violo.

Quella di Milano sarà soltanto la prima tappa di un percorso che toccherà successivamente il Sud Italia e Roma. La seconda selezione è prevista il 25 settembre a Reggio Calabria, in collaborazione con l’associazione Capitolo24, presso il Cartoline After Club. Il terzo e ultimo appuntamento con le selezioni si svolgerà invece il 3 ottobre a Roma, in collaborazione con Makkekomiko, presso l’Accento Teatro.

Il Festival conferma inoltre la volontà di creare una rete sempre più ampia tra le realtà italiane che si occupano di comicità. Anche quest’anno si rinnovano infatti i gemellaggi con “Faenza Cabaret – Premio Alberto Sordi” 2026, con il Festival del Cabaret “Blue Marine” di Marina di Camerota, diretto artisticamente da Salvatore Gisonna, e con “Cabareboli” della città di Eboli, con la direzione artistica di Antonio Lamberti.

I vincitori dei tre festival gemellati saranno ammessi direttamente alla finalissima di “Facce da Bronzi”. Una collaborazione che permette ai giovani artisti di confrontarsi con pubblici e palcoscenici differenti e, soprattutto, di ampliare le opportunità di promozione del proprio talento all’interno del circuito nazionale della comicità.

Terminate le selezioni, la carovana del Festival farà ritorno in Calabria per il momento più atteso della manifestazione. Sarà il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria a ospitare, in collaborazione con Officina dell’Arte, le due serate conclusive.

Il 23 ottobre, alle ore 21.00, andrà in scena la semifinale, durante la quale si esibiranno i comici che avranno superato le tre tappe di selezione. Il 25 ottobre sarà invece la volta della finalissima, alla quale prenderanno parte gli artisti qualificati nelle diverse fasi del concorso insieme ai tre vincitori dei festival gemellati.

In quella occasione sarà assegnato il Premio “Facce da Bronzi”, dedicato quest’anno all’attore, autore e regista Dario Fo, un omaggio a uno dei grandi maestri dello spettacolo italiano, nell’anno in cui l’Italia celebra i cento anni dalla sua nascita. La serata finale sarà anche l’occasione per riunire numerosi artisti che nel corso degli anni hanno fatto parte della grande famiglia di “Facce da Bronzi”, insieme a ospiti d’eccezione i cui nomi saranno annunciati durante la conferenza stampa di presentazione.

A sottolineare il valore della nuova edizione è Giuseppe Mazzacuva, ideatore e direttore organizzativo del Festival: ““Facce da Bronzi” rappresenta uno dei principali progetti della nostra associazione. Nonostante le difficoltà organizzative ed economiche che spesso condizionano la continuità di una manifestazione di questa portata, nel nostro quindicesimo anno di attività abbiamo voluto investire nuovamente su questo format, puntando sulla valorizzazione e sulla promozione delle nuove generazioni di comici, grazie alle sinergie istituzionali e al supporto di professionisti di livello nazionale. Ci aspetta una programmazione dinamica e di qualità, con tante novità che sveleremo nelle prossime settimane“.

Con l’undicesima edizione, dunque, “Facce da Bronzi” riparte da Milano per attraversare l’Italia e tornare infine nella sua Reggio Calabria, continuando a puntare sui nuovi linguaggi della comicità, sui giovani artisti e sulla costruzione di una rete nazionale capace di creare concrete occasioni di crescita e visibilità.

Per informazioni, per conoscere il programma e per le iscrizioni al concorso è possibile consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it oppure seguire le pagine Facebook e Instagram @calabriadietrolequinte.