Exit – Up to the Mountains: torna a Camigliatello Silano il Festival in alta quota | INFO

Exit – Up to the Mountains, il format ad alta quota tra i boschi della Sila, è pronto per il suo secondo appuntamento. Dopo il rinvio della scorsa settimana dovuto al maltempo, domenica 27 settembre 2026 sull’imponente vetta di Monte Curcio a 1.768 metri di altitudine, una giornata interamente dedicata ai dj set e alle sonorità degli anni ’80 e ’90. Il grande debutto del 13 settembre scorso ha riunito sui prati della Sila la musica d’autore di Pierdavide Carone, Gabriele Esposito, Alessandro Ruvio, Domenico Scarcello, Fabio Curto, Roberto Bozzo e il progetto di Scena Verticale su Lucio Dalla, il festival firmato Piano B Live prosegue la programmazione scommettendo sul divertimento e sul relax a contatto con la natura.

Per raggiungere l’area dell’evento anche questa volta si salirà a bordo dell’ovovia di Camigliatello Silano che parte dalla stazione sciistica di località Tasso. Il viaggio tra le fitte faggete e i pini larici offre una spettacolare vista aerea che si allarga su tutto l’altopiano fino a scoprire lo specchio del Lago Cecita. L’area evento aprirà alle ore 10:00 e già dalle 11:00 prenderà il via il Morning Club 1.768 M. Sarà uno spazio mattutino con dj set d’atmosfera e la possibilità di fare colazione e brunch nell’Area Food & Territorio. Questa sezione gastronomica, allestita insieme al GAL Sila, proporrà le produzioni d’eccellenza tipiche della tradizione silana, abbinate a una selezione curata di Wine & Cocktail di Montagna.

Il pomeriggio sarà invece il cuore di The Mountain Party. A partire dalle ore 14:00, la cima di Monte Curcio accoglierà la ricca line up con i volti storici e le firme più note del clubbing e delle serate notturne calabresi, pronti a suonare le hit pop e dance che hanno segnato i decenni scorsi. In console si alternerà una vera e propria squadra dell’intrattenimento regionale: Luigi D’Alife, Franco Siciliano, Stefano Caruso, il duo Cesko & Raff, Dalmazio Conte, Capostazione, Francesco D’Augello, Paolo Sia, Marco Guidi, Raffaele Chinaglia, Mattia Beltrano, Mr Alex e le performane dal vivo del violinista Antonio De Paola e del sassofonista Daniele Palma.

I biglietti sono già disponibili in prevendita sulle piattaforme InPrimaFila e Liveticket, e includono nel prezzo il viaggio di andata e ritorno in ovovia. Chi preferisce potrà comunque acquistarli direttamente sul posto il giorno dell’evento. Gli organizzatori consigliano di portare da casa un telo o una stuoia per potersi accomodare liberamente sul grande prato della vetta e godersi la giornata.

L’evento, firmato Piano B Live, è un progetto finanziato a valere sull’Avviso Pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale” POC 2014/2020 (Az. 6.8.3 Linea 1 eventi turistici e culturali della Regione Calabria, nonché il brand Calabria Straordinaria – CUP J88J26000110008) con il supporto e il patrocinio di ARSAC, Parco Nazionale della Sila, Comune di Spezzano della Sila e GAL Sila.

Per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere ulteriori informazioni, è possibile consultare i canali social ufficiali su Instagram: @exitfestivall e @pianob_live.