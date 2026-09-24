Europeo Volley, la Domotek fa il tifo per Klemen Sen: la Slovenia vola in semifinale

C’è un pezzo di futuro amaranto che brilla sul tetto d’Europa. Mentre la Domotek Volley Reggio Calabria continua a lavorare sodo in palestra in vista del prossimo impegno, il primo al Palacalafiore, venerdì sera alle ore 19, il nuovo schiacciatore Klemen Sen fa parte di un cammino incredibile. La nazionale slovena, guidata in panchina da coach Fabio Soli, ha staccato il pass per le semifinali del Campionato Europeo. I ragazzi hanno superato con un netto e convincente 3-1 il Belgio, sestetto guidato da Emanuele Zanini, dimostrando una solidità e una qualità di gioco che hanno trascinato la squadra fino a questo traguardo prestigioso.

Ora il cammino si fa più impegnativo. La Slovenia si trasferirà a Milano, dove venerdì 25 settembre incrocerà la favorita Polonia per un posto in finale. Una sfida proibitiva sulla carta, ma che i ragazzi di Soli affronteranno con la consapevolezza di potersela giocare contro chiunque.

Per tutto l’ambiente Domotek è un motivo di grande orgoglio. Vedere uno dei nuovi acquisti protagonisti assoluti su un palcoscenico continentale così importante è il miglior biglietto da visita per il club reggino, che dimostra ancora una volta di saper scovare talenti capaci di calcare i palcoscenici più prestigiosi. La Domotek guarda avanti, con un occhio a Milano per sognare insieme a Sen e uno al PalaCalafiore per costruire, passo dopo passo, il proprio futuro.