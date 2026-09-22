Europei Volley, la Slovenia vola ai quarti: la Domotek si gode le prestazioni di Klemen Sen

Orgoglio puro in casa Domotek Volley. Il nuovo innesto dello schiacciatore Klemen Šen vola sempre più in alto a livello continentale con una Slovenia semplicemente straordinaria, capace di conquistare l’accesso ai quarti di finale con una prestazione di forza e autorità. Alla Palavela di Torino, la sua squadra, allenata dall’Italiano Fabio Soli ha dominato l’ultimo ottavo di finale travolgendo la Serbia con un nettissimo 3-0, chiuso in soli 77 minuti di gioco. I parziali di 25-14, 25-13 e 25-22 raccontano di un dominio assoluto, costruito su numeri di grande rilievo: 57% in attacco, 10 muri e 6 ace totali.

Nel frattempo, i nuovi compagni di squadra di Šen, guidati da Antonio Polimeni, continuano a lavorare in vista dell’inizio della stagione programmato per il 18 ottobre con la prima giornata contro il quotatissimo Pineto. Il programma di avvicinamento al campionato proseguirà con una serie di test consecutivi. Il 23 settembre la Domotek sarà a Vibo Valentia contro la Tonno Callipo. Due giorni dopo, il 25 settembre, appuntamento al Palacalafiore, impianto di Cassa, contro i pari categoria della Sviluppo Sud Palmi, formazione di Serie A2. Il 30 settembre la squadra tornerà tra le mura amiche ospitando nuovamente Vibo, mentre il 3 ottobre sarà di scena a Palmi contro la formazione locale. Il 5 ottobre è in programma un nuovo incrocio con Modica, questa volta in casa, e il 7 ottobre la chiusura in campo neutro contro Energy Time Spike Campobasso.