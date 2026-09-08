Europei Volley, i convocati dell’Italia: 2 calabresi fra i magnifici 14 a caccia del titolo

A pochi giorni dall’inizio degli Europei maschili di pallavolo 2026, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato la lista dei 14 convocati dell’Italia, chiamati a difendere il prestigio della Nazionale campione del mondo. Tra i protagonisti del gruppo azzurro ci sono anche due pallavolisti calabresi: Daniele Lavia (nato a Cariati) e Gabriele Laurenzano (di Rossano), confermati come elementi importanti del progetto tecnico.

La presenza dei due atleti originari della Calabria rappresenta un motivo di grande orgoglio per il movimento pallavolistico regionale. Lavia, schiacciatore di grande qualità tecnica e carattere, sarà ancora una volta una delle pedine offensive a disposizione di De Giorgi, mentre Laurenzano, libero dalle straordinarie capacità difensive, è ormai stabilmente nel gruppo azzurro dopo essersi affermato ai massimi livelli.

Italia agli Europei di pallavolo: De Giorgi sceglie i 14 azzurri

La decisione del CT arriva a poche ore dalla storica medaglia d’argento conquistata dalla Nazionale femminile guidata da Julio Velasco e apre ufficialmente la fase finale della lunga stagione azzurra della pallavolo italiana.

Gli Europei maschili di volley 2026 si disputeranno da giovedì 10 a sabato 26 settembre e saranno ospitati da quattro Paesi: Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. La competizione non assegnerà soltanto il titolo continentale, ma offrirà anche un’importante posta in palio: la squadra vincitrice conquisterà infatti il pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Il gruppo scelto da Ferdinando De Giorgi è composto da giocatori esperti e giovani talenti, con l’obiettivo di confermare il ruolo dell’Italia ai vertici della pallavolo mondiale.

I 14 convocati azzurri sono:

Palleggiatori: Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli

Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia , Alessandro Michieletto, Francesco Sani e Luca Porro

Mattia Bottolo, , Alessandro Michieletto, Francesco Sani e Luca Porro Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti e Pardo Mati

Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti e Pardo Mati Opposti: Kamil Rychlicki e Yuri Romanò

Kamil Rychlicki e Yuri Romanò Liberi: Fabio Balaso e Gabriele Laurenzano

Il debutto dell’Italia a Napoli contro la Svezia

Il cammino europeo dell’Italia inizierà giovedì 10 settembre alle ore 21.05 con la sfida inaugurale contro la Svezia, in programma nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Gli azzurri sono inseriti nella Pool A e dopo il debutto affronteranno al PalaPanini di Modena:

Grecia , sabato 12 settembre alle ore 21.05;

, sabato 12 settembre alle ore 21.05; Slovacchia , domenica 13 settembre alle ore 21.05;

, domenica 13 settembre alle ore 21.05; Repubblica Ceca , martedì 15 settembre alle ore 21.05;

, martedì 15 settembre alle ore 21.05; Slovenia, giovedì 17 settembre alle ore 21.05.

Le altre Pool della fase iniziale si giocheranno a Sofia (Pool B), Tampere (Pool C) e Cluj-Napoca (Pool D).

Il percorso verso la finale di Milano

Dopo la fase a gironi, gli Europei di pallavolo 2026 entreranno nella fase a eliminazione diretta. Gli ottavi e i quarti di finale saranno disputati al PalaVela di Torino e a Sofia, mentre la fase conclusiva si svolgerà all’Unipol Forum di Milano, che ospiterà semifinali e finali venerdì 25 e sabato 26 settembre.

La Pool A si incrocerà con la Pool C, composta da Finlandia, Estonia, Serbia, Belgio, Paesi Bassi e Danimarca. In caso di qualificazione, l’Italia giocherà gli eventuali ottavi e quarti di finale a Torino.