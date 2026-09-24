Etnabook 2026, a Pedara (Catania) il libro sulla peregrinatio di Santa Lucia in Sicilia

Sarà presentato domani, venerdì 25 settembre alle ore 19.00, all’interno di Etnabook Festival, il libro “Sulle orme di Lucia – Per essere Testimoni credibili”, edito da San Paolo. L’appuntamento si terrà presso l’Expo, nella Sala Conchita D’Agata di piazza del Popolo a Pedara, nel territorio di Catania, e sarà dedicato alla storia della peregrinatio del corpo di Santa Lucia, trasferito da Venezia in Sicilia dal 14 al 30 dicembre 2024. Un evento che ha coinvolto numerose comunità siciliane e che viene ora raccontato attraverso un volume curato da Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero.

Il volume ricostruisce il percorso vissuto dalla reliquia della martire siracusana durante il pellegrinaggio che ha attraversato le comunità di Siracusa, Carlentini, Belpasso, Aci Catena e Catania, fino allo storico incontro con Santa Lucia e Santa Agata, due figure centrali della devozione cristiana siciliana. La pubblicazione nasce con l’obiettivo di custodire la memoria di un momento particolarmente significativo per migliaia di fedeli e di restituire, attraverso immagini e testimonianze, il valore spirituale e culturale di un evento che ha unito territori diversi nel nome della tradizione religiosa.

L’iniziativa è organizzata da No_Name e dalla direzione di EtnaBook Festival, con la collaborazione del Circolo cittadino di Santa Lucia di Belpasso, della Deputazione della Cappella di Santa Lucia di Siracusa e dell’Anc. La presentazione gode inoltre del patrocinio del Comune di Pedara, dell’Ars e dell’Università di Catania, a conferma dell’interesse culturale dell’appuntamento.

Gli interventi e il dialogo con gli autori

Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del presidente e direttore organizzativo di Etnabook Cirino Cristaldi, del vicepresidente Mirko Giacone, del presidente del Comitato Scientifico Salvatore Massimo Fazio e della responsabile dell’ufficio stampa dell’evento Agnese Mauceri. Successivamente saranno Mario Cunsolo e Simona Zagarella a dialogare con gli autori del volume, approfondendo i contenuti del libro e il significato della peregrinatio che ha coinvolto diverse realtà siciliane.

Gli autori Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero hanno espresso soddisfazione per la partecipazione al festival internazionale del libro e della cultura. “Presentare questo volume al Festival internazionale del libro e della cultura è per noi una grande gioia: il libro sulla martire siracusana viene così collocato in una vetrina siciliana di grande prestigio”, hanno dichiarato. La presentazione di “Sulle orme di Lucia – Per essere Testimoni credibili” si inserisce così nel programma di Etnabook come un momento dedicato alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione delle tradizioni religiose siciliane, attraverso il racconto di un viaggio che ha unito fede, storia e partecipazione popolare.