Etna, nuova emissione di cenere: sospesi gli arrivi all’aeroporto di Catania fino alle 16

Un’intensa emissione di cenere lavica è in corso dai crateri sommitali dell’Etna producendo una nube eruttiva la cui altezza è stimata in 4 chilometri. La dispersione avviene verso Sud. Il fenomeno è osservato dall’Ingv Osservatorio etneo che ha emesso un avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, il quarto grado di allerta su una scala di quattro. L’attuale fase eruttiva dell’Etna ha portato alla chiusura di uno degli spazi aerei attorno al vulcano, il C1, e alla sospensione delle attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 16.