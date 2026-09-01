Etna, debole emissione di cenere dai crateri sommitali: allerta arancione per l’aviazione

Una debole emissione di cenere lavica, che si disperde in direzione Sud-Est, è in corso dai crateri sommitali dell’Etna. Il tremore vulcanico, che segnala l’energia presente nei condotti magmatici interni, oscilla su valori medio-bassi. L’attività, al momento, non produce alcuna nube eruttiva e non impatta con l’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. I fenomeni sono monitorati dall’Ingv, Osservatorio etneo, che ha emesso un avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore arancione, il terzo grado di allerta su una scala di quattro.