Estate sicura a Crotone, la Polizia traccia il bilancio dei controlli: 17 arresti e e 52 denunce

In occasione della stagione estiva, ed in particolare nei mesi di luglio e agosto caratterizzati da un forte afflusso turistico, la Polizia di Stato ha predisposto un piano di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, prestando particolare attenzione ai luoghi di maggiore affluenza turistica e ai siti ove si sono svolte le manifestazioni pubbliche e canore, predisponendo mirate attività volte alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio degli stupefacenti e alla vendita di alcolici ai minori, nonché a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

I servizi, predisposti ed organizzati dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, si sono concentrati nelle aree a maggiore vocazione turistica, e hanno interessato il Capoluogo, il lungomare di Cirò Marina, frequentato da numerosi turisti ed ove insistono numerosi locali di intrattenimento, e il litorale di Le Castella di Isola Capo Rizzuto, rinomata località turistica e balneare.

I servizi di prevenzione sono stati svolti anche con l’impiego di 8 Agenti della Polizia di Stato aggregati

I servizi di prevenzione, volti a garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti, sono stati svolti anche con l’impiego di n. 8 Agenti della Polizia di Stato aggregati, durante l’intero periodo estivo per le esigenze della Questura pitagorica, dal Ministero dell’Interno su richiesta del Prefetto della Provincia di Crotone, Dott.ssa Franca Ferraro. Il piano di prevenzione ha previsto l’impiego capillare anche di pattuglie appiedate e con l’utilizzo di una postazione mobile, operative nelle aree del centro cittadino, sul lungomare, nei luoghi di maggiore affluenza turistica. L’impiego di unità appiedate ha garantito una maggiore prossimità tra le Forze dell’Ordine e i cittadini, contribuendo a rafforzare il senso di sicurezza percepita e facilitando il dialogo con la collettività e la raccolta di segnalazioni utili, offrendo una presenza visibile, costante e rassicurante, oltre a prevenire eventuali azioni delittuose, rappresentando un efficace deterrente contro episodi di microcriminalità, nonché a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Attenzione costante è stata riservata ai luoghi di maggiore aggregazione

Attenzione costante è stata riservata anche ai luoghi di maggiore aggregazione, in particolare dalla movida giovanile, durante le ore serali e notturne, con controlli mirati presso discoteche e wine bar. Difatti, a seguito di una rissa avvenuta all’interno di una nota discoteca del Capoluogo, è stato adottato nei confronti del titolare della medesima, un provvedimento di sospensione della licenza per quindici giorni. Lo stesso è stato, inoltre, sanzionato per aver impiegato personale addetto alla sicurezza non regolarmente iscritto negli appositi registri. Altresì, ulteriori due provvedimenti di sospensione della licenza, per quindici giorni ciascuno, hanno riguardato uno stabilimento balneare e un’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Questore Renato Panvino ha emesso 50 misure di prevenzione nei confronti di soggetti pregiudicati

Nel bimestre luglio-agosto, il Questore Renato Panvino ha emesso nr. 50 misure di prevenzione nei confronti di soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia ritenuti, a vario titolo, pericolosi per la sicurezza pubblica. Particolare rilievo assumono anche le 5 misure di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nei confronti di soggetti indiziati o condannati per appartenere ad associazioni a delinquere di stampo mafioso. Il dispositivo di prevenzione messo in campo ha consentito il regolare svolgimento delle numerose manifestazioni di piazza, delle rassegne musicali, dei numerosi eventi culturali e delle competizioni sportive che hanno animato l’estate crotonese. Tutti gli appuntamenti, frequentati da un elevato numero di residenti e visitatori, si sono svolti senza registrare alcuna turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La predetta attività di prevenzione, dal 1° luglio al 31 agosto, ha consentito di registrare i seguenti risultati: