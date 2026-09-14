Eruzione Etna, nuova emissione di cenere: aeroporto di Catania chiuso a questa sera, stop a voli in arrivo e partenza

Nuovi disagi per il traffico aereo siciliano a causa dell’attività dell’Etna. L’emissione di cenere vulcanica in atmosfera proveniente dai crateri sommitali del vulcano ha determinato la sospensione delle operazioni di volo all’aeroporto di Catania-Fontanarossa, con lo stop sia agli arrivi sia alle partenze. La decisione è stata comunicata dalla Sac, la società che gestisce lo scalo catanese, dopo le valutazioni legate alla presenza della nube di cenere e alla sua dispersione condizionata dai venti prevalenti in quota. Per garantire la sicurezza delle operazioni aeronautiche è stata quindi disposta la chiusura di alcuni settori dello spazio aereo.

Chiusi gli spazi aerei C1 e B3: voli sospesi fino alla sera

Nel dettaglio, il provvedimento riguarda i settori C1 e B3, aree dello spazio aereo interessate dalla presenza della nube vulcanica. La sospensione delle attività riguarda tutte le operazioni dello scalo: gli aerei in arrivo e quelli in partenza dall’aeroporto di Catania resteranno fermi fino alle 22 di oggi, salvo eventuali aggiornamenti legati all’evoluzione del fenomeno. La presenza di cenere vulcanica rappresenta un elemento di particolare attenzione per il settore dell’aviazione, poiché può interferire con i motori degli aeromobili e con alcuni sistemi di bordo. Per questo motivo, in caso di emissioni significative da parte di un vulcano attivo come l’Etna, le autorità adottano misure preventive per evitare rischi alla sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi.

L’Etna torna protagonista con una nuova fase emissiva

L’attività del vulcano Etna, tra i più monitorati al mondo, continua a essere seguita costantemente dagli enti competenti. Le emissioni di cenere dai crateri sommitali possono modificare rapidamente le condizioni operative dello scalo catanese, che per la sua vicinanza al vulcano è spesso interessato da interventi temporanei sulla gestione dei voli. Gli aggiornamenti vengono valutati sulla base dell’evoluzione dell’attività vulcanica, dell’altezza raggiunta dalla nube e soprattutto della traiettoria della dispersione della cenere determinata dai venti. La priorità resta quella di garantire la massima sicurezza del trasporto aereo.

Disagi per i passeggeri, possibili ritardi e variazioni operative

La sospensione dei voli comporta inevitabili ripercussioni sui passeggeri diretti da e verso la Sicilia. Le compagnie aeree sono chiamate a riorganizzare la programmazione dei collegamenti, con possibili ritardi, cancellazioni o riprotezioni su altri voli in base alla durata dello stop. Ai viaggiatori è consigliato verificare lo stato del proprio volo attraverso i canali ufficiali delle compagnie aeree e dell’aeroporto di Catania, prima di recarsi allo scalo. La situazione resta in evoluzione e sarà monitorata nelle prossime ore, in attesa di eventuali comunicazioni sulla riapertura degli spazi aerei interessati e sulla ripresa completa delle attività di volo.