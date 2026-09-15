Eruzione Etna, nuova emergenza cenere: aeroporto di Catania chiuso fino a questa sera, voli sospesi

L’emissione di cenere lavica dai crateri sommitali dell’Etna continua a bloccare l’operatività dell’aeroporto internazionale di Catania che, con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano, il C1 e il B3, ha portato alla sospensione delle attività di volo, in arrivo e in partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. La decisione è stata adottata, e resa nota, dalla Sac, la società che gestisce lo scalo che invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Sull’Etna continua l’emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il ‘tremore’ che segnala l’energia di risalita del magma nei condotti interni dell’edificio vulcanico. L’attività in corso ha fatto emettere dall’Ingv Osservatorio etneo di Catania un avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, il quarto grado di allerta su una scala di quattro.