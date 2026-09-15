Eruzione Etna, limitazioni all’aeroporto di Catania: Aeroitalia attiva voli extra per Comiso

“A seguito delle limitazioni operative che stanno interessando l’aeroporto di Catania, in relazione all’attività dell’Etna, Aeroitalia ha previsto per oggi l’attivazione di voli aggiuntivi sulla rotta Roma Fiumicino-Comiso, con l’obiettivo di offrire un supporto concreto ai passeggeri e garantire ulteriori possibilità di collegamento con la Sicilia orientale”. E’ quanto si legge in una nota. I voli aggiuntivi sono⁠ ⁠Roma-Comiso alle 19:30 e ⁠Comiso-Roma Fiumicino alle 21:40. “L’iniziativa rientra nell’impegno di Aeroitalia a rispondere tempestivamente alle esigenze dei viaggiatori, assicurando soluzioni utili in una fase caratterizzata da criticità operative sullo scalo etneo“, conclude la nota.