Eruzione Etna, limitazioni all’aeroporto di Catania: Aeroitalia attiva voli extra per Comiso

La compagnia aggiunge due collegamenti tra Roma Fiumicino e lo scalo ragusano per garantire alternative ai passeggeri durante le criticità operative legate all’attività del vulcano

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Foto Ansa

“A seguito delle limitazioni operative che stanno interessando l’aeroporto di Catania, in relazione all’attività dell’Etna, Aeroitalia ha previsto per oggi l’attivazione di voli aggiuntivi sulla rotta Roma Fiumicino-Comiso, con l’obiettivo di offrire un supporto concreto ai passeggeri e garantire ulteriori possibilità di collegamento con la Sicilia orientale”. E’ quanto si legge in una nota. I voli aggiuntivi sono⁠ ⁠Roma-Comiso alle 19:30 e ⁠Comiso-Roma Fiumicino alle 21:40. “L’iniziativa rientra nell’impegno di Aeroitalia a rispondere tempestivamente alle esigenze dei viaggiatori, assicurando soluzioni utili in una fase caratterizzata da criticità operative sullo scalo etneo“, conclude la nota.

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