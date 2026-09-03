Eolie, controlli della Polizia in mare: oltre 500 persone verificate e 14 sanzioni

A Lipari verifiche su 575 persone, 57 natanti e 12 strutture balneari: 14 sanzioni per violazioni delle norme sulla navigazione e sulla sicurezza balneare

acquascooter Polizia

Proseguono i servizi della Polizia di Stato effettuati a bordo di acquascooter lungo il litorale del capoluogo e della provincia, predisposti per garantire sicurezza e rispetto delle regole. Nei giorni scorsi i controlli dei poliziotti a bordo delle moto d’acqua hanno interessato le isole Eolie, in particolare l’isola di Lipari. Nel corso dei servizi espletati, sono 575 le persone controllate e 57 i natanti sottoposti a verifica, 12 le strutture di balneazione interessate dai controlli.

Sono emerse violazioni che hanno portato a sanzioni amministrative in 14 casi: tra le sanzioni più frequenti quelle per navigazione sotto costa e sosta su demanio marittimo. Riscontrate, inoltre, violazioni alla normativa vigente in materia di sicurezza balneare presso strutture ed esercizi che prevedono attività di balneazione.

Leggi altri articoli di Messina
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google