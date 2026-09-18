Energia, Omnia lancia la sfida: “la Calabria può diventare un modello nel Mediterraneo”

La Calabria ha davanti a sé una grande opportunità: trasformare il proprio patrimonio energetico in un motore di sviluppo economico, innovazione e sicurezza. È questo il messaggio lanciato da Omnia, che propone una nuova visione della politica energetica regionale fondata non soltanto sulla produzione di energia, ma soprattutto sulla capacità di governarla e valorizzarla sul territorio. Secondo la società, le emergenze degli ultimi anni tra crisi energetiche, rincari, blackout e aumento dei consumi hanno dimostrato che l’energia è diventata uno dei principali fattori attraverso cui si misura la capacità di un territorio di programmare il proprio futuro.

La Calabria, grazie alle proprie caratteristiche naturali, industriali e scientifiche, avrebbe oggi le condizioni per costruire una strategia energetica autonoma e proporsi come riferimento nel Mediterraneo, trasformando sole, vento e mare in innovazione, lavoro, competitività e sicurezza.

Dalla produzione all’energia governata: la sfida per famiglie e imprese

Il punto di partenza della proposta di Omnia è rappresentato da un dato: la Calabria produce più energia di quanta ne consuma. Un vantaggio che, secondo l’azienda, può diventare ancora più significativo soltanto se questa ricchezza riesce a tradursi in benefici concreti per imprese, famiglie e pubbliche amministrazioni. La vera svolta, secondo questa impostazione, consiste nel passaggio dall’energia semplicemente prodotta all’energia effettivamente governata. Una gestione più strategica delle risorse potrebbe consentire di ridurre i costi, attrarre nuovi investimenti e creare filiere produttive legate alla transizione energetica.

Uno degli elementi centrali della proposta riguarda l’efficienza energetica. Prima ancora di aumentare la produzione, secondo Omnia, è necessario intervenire sulla riduzione degli sprechi e sull’ottimizzazione dei consumi negli edifici, nelle attività industriali e nei servizi quotidiani. In questa direzione si inserisce Omnia Genius, il sistema sviluppato da Omnia con il contributo della ricerca calabrese e dell’Università della Calabria, che integra building automation e Intelligenza Artificiale per monitorare, regolare e migliorare l’utilizzo dell’energia. Una trasformazione che, secondo l’azienda, non riguarda soltanto l’introduzione di nuove tecnologie, ma anche un cambiamento culturale nel modo di utilizzare le risorse energetiche.

Reti, accumuli e fotovoltaico: la sicurezza energetica passa dalle infrastrutture

La nuova sfida energetica non riguarda soltanto la quantità di energia disponibile, ma anche la capacità delle infrastrutture di distribuirla e renderla utilizzabile nei momenti di maggiore richiesta. I blackout registrati durante l’ultima estate, secondo Omnia, hanno evidenziato la necessità di una rete più moderna e adeguata ai nuovi scenari di consumo. Per questo motivo, fotovoltaico, sistemi di accumulo, cabine elettriche, trasformatori e potenziamento della distribuzione diventano elementi fondamentali per costruire un sistema più stabile e resiliente. La visione proposta dall’imprenditore è chiara: la rete deve diventare la vera infrastruttura della transizione energetica, capace di accompagnare la crescita delle rinnovabili e garantire continuità ai cittadini, alle aziende e ai servizi pubblici.

La strategia energetica proposta da Omnia guarda anche alla possibilità di utilizzare il vantaggio regionale per attrarre nuove attività economiche. Tra queste, un ruolo particolare potrebbe essere svolto dai data center e dai sistemi legati all’Intelligenza Artificiale, settori che richiedono energia stabile, rinnovabile e gestita in modo efficiente. Anche i porti potrebbero diventare protagonisti della decarbonizzazione attraverso interventi dedicati all’elettrificazione delle banchine, agli accumuli energetici e alla produzione da fonti legate al mare, compreso il possibile sfruttamento del moto ondoso.

In questa prospettiva, il mare calabrese non rappresenterebbe soltanto una risorsa ambientale e turistica, ma anche un patrimonio energetico e industriale capace di aprire nuove opportunità.

La proposta: un modello energetico calabrese per il Mediterraneo

La visione di Omnia punta quindi a un modello in cui ambiente e sviluppo possano procedere insieme attraverso una gestione programmata delle risorse. L’obiettivo indicato è trasformare la Calabria da territorio produttore di energia a territorio capace di valorizzarla, creando nuove competenze, occupazione e competitività. Una sfida che passa dalla capacità di mettere insieme innovazione tecnologica, infrastrutture, ricerca e imprese, con l’ambizione di fare della regione un laboratorio energetico del Mediterraneo.