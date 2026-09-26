Emozioni e altezze con vista sullo Stretto: lo spettacolo del salto con l’asta all’Arena Ciccio Franco | FOTO

Emozioni ad alta quota oggi a Reggio Calabria, con l’Arena dello Stretto che si trasforma in un palcoscenico unico per il salto con l’asta. La seconda edizione di “Asta in Piazza” è in corso questa sera davanti a un panorama mozzafiato unico: gli atleti si lanciano verso il cielo con alle spalle il panorama mozzafiato dello Stretto di Messina, il mare, la Sicilia all’orizzonte. Dopo il successo della prima edizione, disputata davanti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera Calabria torna a regalare alla città una giornata di sport, spettacolo e valorizzazione del territorio.

La pedana del salto con l’asta è stata allestita proprio davanti al Cippo Marmoreo e alla statua di Atena, creando un connubio straordinario tra atletica, arte e paesaggio.

Dodici protagonisti del salto con l’asta italiano in gara a Reggio Calabria

La sfida vede protagonisti 12 atleti, sei uomini e sei donne, appartenenti ai vertici delle graduatorie italiane del salto con l’asta. La gara femminile apre il programma con alcune delle migliori specialiste nazionali. In pedana c’è Maria Roberta Gherca del Centro Sportivo Aeronautica Militare, accreditata della migliore misura di 4,31 metri, insieme a Giulia Busatta e Morgana Fogato delle Fiamme Oro Padova, Nathalie Kofler della SV Lana-Raika Asv Bolzano, Valentina Praticò delle Fiamme Gialle Simone e Letizia Paolatto dell’Atletica Brugnera PN Friulintagli.

Tra le protagoniste figurano anche atlete con importanti esperienze internazionali: Busatta, Praticò, Fogato e Paolatto hanno infatti preso parte ai campionati europei e mondiali Under 20 negli anni 2024, 2025 e 2026.

Anche la competizione maschile porta a Reggio Calabria un livello tecnico di grande prestigio. Tra gli atleti iscritti c’è Riccardo Befani dell’IloveRun Athletic Terni, accreditato di una misura di 5,55 metri, insieme a Francesco Pugno della Safatletica Piemonte Asd, Vincenzo Vicerè dell’AS Atletica Virtus Lucca, Mattia Beda della SSD Nissolino Sport srl Asu e Nicolò Fusaro dell’Athletic Club 96 Alperia.