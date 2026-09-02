Emergenza acqua in provincia di Cosenza: guasto all’acquedotto “Petrosa-Solco”, disagi in 4 comuni

Una rottura sulla rete acquedottistica ha lasciato senza acqua potabile quattro comuni del Tirreno cosentino. Il disservizio si è verificato nella mattinata odierna e ha interessato i territori di Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese e Fuscaldo, dove la fornitura idrica è stata sospesa in attesa del completamento delle operazioni di riparazione. La criticità è stata causata da una consistente perdita individuata in località Santa Maria di Mare, nel territorio comunale di Cetraro. La rottura ha compromesso il regolare funzionamento della rete, rendendo necessaria l’interruzione temporanea dell’erogazione per consentire ai tecnici di intervenire in sicurezza.

Guasto all’acquedotto “Petrosa-Solco”: tecnici Sorical impegnati nella riparazione

Sul posto sono già presenti i tecnici della Sorical, la società che gestisce il servizio idrico regionale, impegnati nelle attività necessarie per individuare e risolvere il guasto. L’obiettivo è quello di completare nel più breve tempo possibile l’intervento sulla condotta e consentire il ritorno alla normalità nei quattro centri interessati. La sospensione del servizio, come comunicato, proseguirà fino al completo ripristino della funzionalità dell’acquedotto “Petrosa-Solco”, infrastruttura fondamentale per l’approvvigionamento idrico dell’area.

Disagi per i cittadini del Tirreno cosentino in attesa del ripristino

La temporanea assenza di acqua potabile riguarda dunque una parte significativa del Tirreno cosentino, con possibili disagi per residenti, attività commerciali e servizi presenti nei comuni coinvolti. L’intervento dei tecnici punta a ridurre i tempi dell’emergenza e a garantire il ripristino della distribuzione idrica non appena saranno concluse le operazioni sulla rete. Al momento non sono stati indicati ulteriori dettagli sui tempi necessari per la conclusione dei lavori, che dipenderanno dall’esito delle attività di riparazione della tubazione danneggiata. La situazione resta quindi monitorata, mentre le squadre operative proseguono il lavoro per riportare alla piena efficienza l’acquedotto “Petrosa-Solco” e restituire il servizio ai cittadini dei quattro comuni interessati.