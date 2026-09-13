Elezioni Svezia: i socialdemocratici avanti negli exit poll, arretra la destra | DATI

Le elezioni politiche in Svezia delineano un primo scenario favorevole al centrosinistra. Secondo gli exit poll diffusi dalla tv pubblica Svt alla chiusura delle urne, il Partito Socialdemocratico guidato da Magdalena Andersson risulta infatti la prima forza politica del Paese con il 28,4% dei consensi, davanti ai principali partiti della coalizione di centrodestra. Un risultato che ribalta le previsioni della vigilia, con i sondaggi che indicavano gli Svedesi Democratici di Jimmie Åkesson come il partito più forte all’interno dell’area conservatrice. La formazione nazionalista si sarebbe invece fermata al 17,2%, registrando un calo rispetto alle precedenti elezioni politiche. La competizione elettorale era considerata particolarmente incerta e il voto degli svedesi era atteso come uno dei più importanti degli ultimi anni, con la possibilità di un ritorno della sinistra al governo oppure di una svolta storica con l’ingresso dell’estrema destra nell’esecutivo.

I socialdemocratici davanti ai Moderati: il centrodestra rallenta

Secondo i dati degli exit poll Svt, al secondo posto si collocano i Moderati del primo ministro uscente Ulf Kristersson, accreditati del 18,1%. Il dato rappresenta un elemento significativo rispetto alle rilevazioni precedenti, che avevano invece mostrato un avanzamento degli Svedesi Democratici all’interno della coalizione di centrodestra, fino a ipotizzare un possibile sorpasso sul partito conservatore tradizionale. La formazione di Jimmie Åkesson avrebbe ottenuto il 17,2%, con una perdita di 3,3 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni politiche. Il risultato ridimensiona quindi le aspettative della destra nazionalista, che puntava a diventare il principale riferimento dell’area conservatrice e ad assumere un ruolo ancora più centrale nella futura maggioranza parlamentare.

Centrosinistra avanti sulla coalizione di centrodestra

Lo scenario delineato dagli exit poll in Svezia vede la coalizione guidata da Magdalena Andersson in vantaggio. Secondo le prime proiezioni, l’alleanza di centrosinistra raggiungerebbe il 51,3%, superando il blocco di centrodestra e aprendo la possibilità di un cambio di maggioranza rispetto all’attuale configurazione politica. Le elezioni parlamentari svedesi erano state definite alla vigilia come una delle sfide più equilibrate degli ultimi anni, con temi centrali come sicurezza, immigrazione, economia e futuro del modello sociale svedese al centro del confronto tra gli schieramenti. L’esito definitivo dipenderà naturalmente dallo scrutinio dei voti, ma i primi dati indicano una possibile conferma del peso politico dei socialdemocratici, storicamente una delle forze più importanti della politica svedese.

Lunghe code ai seggi: in migliaia hanno atteso ore per votare

Oltre al confronto politico, le elezioni svedesi sono state caratterizzate da una forte partecipazione ai seggi, con numerosi cittadini costretti ad attendere a lungo prima di poter esprimere il proprio voto. In diverse località del Paese si sono registrate file molto lunghe, con alcuni elettori che hanno dovuto aspettare per diverse ore. Ad Umeå, nel nord della Svezia, alcuni cittadini hanno riferito di aver atteso fino a quattro ore per riuscire a votare. La popolazione è stata chiamata alle urne non soltanto per il rinnovo del Parlamento nazionale, ma anche per eleggere i rappresentanti dei consigli regionali e comunali in tutto il Paese. Una partecipazione significativa che testimonia l’importanza attribuita a questa tornata elettorale, considerata decisiva per definire il futuro politico della Svezia.

Un voto destinato a ridisegnare gli equilibri politici svedesi

Il risultato finale delle elezioni parlamentari svedesi potrebbe avere conseguenze importanti sugli equilibri del Paese. Da una parte c’è la possibilità di un ritorno al governo del centrosinistra guidato da Magdalena Andersson, forte del vantaggio indicato dagli exit poll; dall’altra resta aperta la partita per il centrodestra, che dovrà valutare il peso dei diversi partiti della coalizione e il ruolo degli Svedesi Democratici. Il voto conferma comunque una fase di profonda trasformazione della politica svedese, con il tradizionale equilibrio tra socialdemocratici e conservatori messo alla prova dall’ascesa, negli ultimi anni, delle forze nazionaliste. Ora l’attenzione si concentra sullo scrutinio definitivo e sulla futura composizione del governo, in una delle elezioni più combattute della storia recente della Svezia.