Elezioni suppletive Reggio Calabria: “Reggio Civica” presenta il sostegno a Franck Benedetto | INFO

Entra nel vivo la campagna elettorale per le Elezioni suppletive della Camera dei Deputati (Collegio Uninominale n. 5 – Reggio

Calabria). Lunedì 14 settembre, alle ore 10:30, presso lo Spazio Open di via Filippini, si terrà la conferenza stampa di “Reggio Civica” a sostegno e con la presenza del candidato della coalizione di centrosinistra, il Dott. Frank Benedetto. L’incontro rappresenterà l’occasione per avviare un dialogo aperto, e diretto, con il territorio. “La nostra idea di democrazia partecipata non è uno slogan, ma un impegno concreto. Invitiamo i cittadini a partecipare per ascoltare, confrontarsi e condividere idee per il futuro della comunità“, dichiarano i rappresentanti di Reggio Civica.

L’evento è aperto ai giornalisti, agli operatori dell’informazione e a tutta la cittadinanza, a conferma della volontà del movimento di promuovere un percorso politico trasparente, inclusivo e partecipato.