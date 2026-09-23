Elezioni suppletive Reggio Calabria, il M.A.P. sostiene Fabio Roscioli: “scelta coerente e trasparente”

La decisione è ufficiale: il Movimento Autonomo Popolare (M.A.P.) schiera il proprio pieno e convinto sostegno alla candidatura di Fabio Roscioli, esponente di Forza Italia, per le prossime elezioni suppletive a Reggio Calabria. Questa scelta fondamentale è maturata nella serata di ieri, nel corso di un’importante e partecipata riunione svoltasi presso la sede del Movimento a Mosorrofa. Durante l’incontro, il Presidente Pietro Marra ha portato all’ordine del giorno proprio il tema delle imminenti votazioni suppletive, aprendo un confronto costruttivo che ha sancito la linea d’azione del gruppo.

“Il nostro Movimento, dopo aver sostenuto Alternativa Popolare alle scorse comunali, con onestà continuerà a sostenere il Sindaco Cannizzaro”

“Si tratta della naturale prosecuzione di un percorso politico coerente e trasparente. Il nostro Movimento, dopo aver sostenuto “Alternativa Popolare” alle scorse elezioni comunali, con onestà continuerà a sostenere il Sindaco Francesco Cannizzaro nel suo progetto di rendere la nostra città ancora più competitiva, solida e strategica. In merito al dibattito pubblico, il M.A.P. intende superare ogni sterile polemica: lasciamo da parte tutte le dicerie che lo stesso Roscioli non è di Reggio Calabria. L’attaccamento a un territorio si dimostra con la capacità amministrativa e l’impegno, non con i dati anagrafici. A questo proposito, lanciamo una sfida aperta: sfido a trovare, oltre a Cannizzaro, chi sia stato Deputato o Senatore in città negli ultimi anni di origine reggina ad aver fatto cose buone per questa città”, afferma Marra. Il Movimento Autonomo Popolare, forte della base riunitasi a Mosorrofa, invita quindi “i cittadini a sostenere Fabio Roscioli per dare forza a una Reggio Calabria competitiva”.