Elezioni Suppletive, Megale: “passerella fallimentare del PD a San Roberto. Benedetto sponsorizzato da chi ha affondato Reggio”

“Come Coordinatore Cittadino di Forza Italia per il Comune di San Roberto, esprimo la più ferma indignazione e una profonda nota di riprovazione politica per la passerella propagandistica andata in scena oggi nel nostro paese. La presentazione del candidato del Partito Democratico alle imminenti elezioni suppletive ha certificato la totale distanza del centrosinistra dalla realtà. A scortare e sponsorizzare il Dott. Frank Benedetto c’erano infatti gli stessi vertici del PD reggino che per oltre dodici lunghi anni hanno tenuto in ostaggio la Città di Reggio Calabria e la Città Metropolitana, affondandole sotto il peso di un’incapacità amministrativa senza precedenti“. È quanto afferma in una nota Claudio Megale, coordinatore FI di San Roberto.
“Non è un caso che attorno a quel tavolo – con la sola eccezione del Sindaco di Scilla – si siano seduti esclusivamente esponenti e amministratori di minoranza. Un dato emblematico, che smaschera una classe dirigente ormai del tutto priva di rappresentatività e bocciata dai territori“, prosegue Megale.
Strade colabrodo e isolamento
“Lungo i tornanti che salgono verso i nostri centri collinari, viene da chiedersi con quale coraggio questa gente possa presentarsi a San Roberto. Oggi salgono quassù a elemosinare voti, passando sopra a strade ridotte al colabrodo, infrastrutture abbandonate e arterie dimenticate. Per più di dodici anni il nostro territorio è stato trattato come una periferia di serie B!“, aggiunge Megale.
Una candidatura sacrificata
“In questo deserto di credibilità, la figura del Dott. Benedetto – al quale va il rispetto per la sua storia professionale in campo medico – viene usata e cinicamente sacrificata come scudo da una compagine politica bollita. Un professionista serio avrebbe tratto ben altro giovamento nel presentarsi da solo e a testa alta, anziché lasciarsi trascinare a fondo da chi ha firmato la distruzione della nostra terra“, rimarca Megale.
Forza Italia c’è: sostegno a Fabio Roscioli
“Noi non ci stiamo a questo gioco al ribasso. Rispondiamo con la forza dei fatti, della coerenza e dei progetti reali. Su forte e preciso input del nostro Coordinatore Regionale Francesco Cannizzaro, il gruppo di Forza Italia di San Roberto sostiene con convinzione totale e orgoglio la candidatura dell’Avv. Fabio Roscioli.
Parliamo di un profilo di altissimo livello, autorevole e determinato, capace di costruire un ponte d’acciaio tra Reggio Calabria e i palazzi di Roma. Roscioli rappresenta la garanzia di una filiera istituzionale diretta e vincente per far valere i diritti del nostro comprensorio in Parlamento.
San Roberto e i suoi cittadini non si faranno incantare dall’ennesimo teatrino elettorale. Il nostro territorio merita rispetto, risposte immediate, strade sicure e una rappresentanza forte e credibile!“, conclude il coordinatore FI di San Roberto.