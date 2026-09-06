Elezioni Suppletive, Megale: “passerella fallimentare del PD a San Roberto. Benedetto sponsorizzato da chi ha affondato Reggio”

“​Come Coordinatore Cittadino di Forza Italia per il Comune di San Roberto, esprimo la più ferma indignazione e una profonda nota di riprovazione politica per la passerella propagandistica andata in scena oggi nel nostro paese. ​La presentazione del candidato del Partito Democratico alle imminenti elezioni suppletive ha certificato la totale distanza del centrosinistra dalla realtà. A scortare e sponsorizzare il Dott. Frank Benedetto c’erano infatti gli stessi vertici del PD reggino che per oltre dodici lunghi anni hanno tenuto in ostaggio la Città di Reggio Calabria e la Città Metropolitana, affondandole sotto il peso di un’incapacità amministrativa senza precedenti“. È quanto afferma in una nota Claudio Megale, coordinatore FI di San Roberto.

“Non è un caso che attorno a quel tavolo – con la sola eccezione del Sindaco di Scilla – si siano seduti esclusivamente esponenti e amministratori di minoranza. Un dato emblematico, che smaschera una classe dirigente ormai del tutto priva di rappresentatività e bocciata dai territori“, prosegue Megale.

Strade colabrodo e isolamento

“Lungo i tornanti che salgono verso i nostri centri collinari, viene da chiedersi con quale coraggio questa gente possa presentarsi a San Roberto. Oggi salgono quassù a elemosinare voti, passando sopra a strade ridotte al colabrodo, infrastrutture abbandonate e arterie dimenticate. Per più di dodici anni il nostro territorio è stato trattato come una periferia di serie B!“, aggiunge Megale.

Una candidatura sacrificata

“In questo deserto di credibilità, la figura del Dott. Benedetto – al quale va il rispetto per la sua storia professionale in campo medico – viene usata e cinicamente sacrificata come scudo da una compagine politica bollita. Un professionista serio avrebbe tratto ben altro giovamento nel presentarsi da solo e a testa alta, anziché lasciarsi trascinare a fondo da chi ha firmato la distruzione della nostra terra“, rimarca Megale.

Forza Italia c’è: sostegno a Fabio Roscioli

“Noi non ci stiamo a questo gioco al ribasso. Rispondiamo con la forza dei fatti, della coerenza e dei progetti reali. Su forte e preciso input del nostro Coordinatore Regionale Francesco Cannizzaro, il gruppo di Forza Italia di San Roberto sostiene con convinzione totale e orgoglio la candidatura dell’Avv. Fabio Roscioli.

Parliamo di un profilo di altissimo livello, autorevole e determinato, capace di costruire un ponte d’acciaio tra Reggio Calabria e i palazzi di Roma. Roscioli rappresenta la garanzia di una filiera istituzionale diretta e vincente per far valere i diritti del nostro comprensorio in Parlamento.

​San Roberto e i suoi cittadini non si faranno incantare dall’ennesimo teatrino elettorale. Il nostro territorio merita rispetto, risposte immediate, strade sicure e una rappresentanza forte e credibile!“, conclude il coordinatore FI di San Roberto.