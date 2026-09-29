Elezioni Suppletive, Loizzo: “vittoria dà forza centrodestra, coalizione unita”. Poi rilancia sugli idonei

“La vittoria di Reggio Calabria dà più forza al centrodestra. E conferma la bontà dell’unità della coalizione. La Lega è viva più che mai e ha dato il suo contributo determinante. Il centrodestra è forte se rimane unito“. Lo dichiara Simona Loizzo deputato della Lega commentando il trionfo del centrodestra alle Elezioni Suppletive di Reggio Calabria. “Adesso dobbiamo continuare su questa strada. Dobbiamo dare risposte alle categorie sociali. Per questo spero che la legge sugli idonei venga licenziata tenendo conto anche degli enti locali e dell’attuazione della legge 150. È un dovere rispetto ad istanze sociali e politiche che non possiamo trascurare“.