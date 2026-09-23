Elezioni Suppletive, l’analisi di Scopelliti: il vento di Vannacci, la speranza Meloni e l’unica nostalgia della destra

Rush finale per le Elezioni Suppletive di Reggio Calabria. La città si prepara al voto con gli ultimi giorni di campagna elettorale che si preannunciano particolarmente intensi. Questa sera sarà in città il generale Vannacci, la variabile tutt’altro che impazzita di questa tornata elettorale. Futuro Nazionale userà la campagna reggina per testare il terreno, per capire se quanto porterà in dote quanto ha seminato nelle ultime settimane con il candidato Domenico Giannetta, moderato ex Forza Italia, primo avversario di Fabio Roscioli, avvocato scelto per rappresentare l’asse di FI Cannizzaro–Occhiuto che ha dominato negli ultimi anni ogni tornata elettorale calabrese. Terzo incomodo Frank Benedetto, espressione di un centrosinistra che a Reggio Calabria, dopo la scoppola storica subita alle Comunali, cerca di rimettere insieme i pezzi e qualche segnale di fiducia dopo il buio delle amministrazioni Falcomatà.

Ad analizzare questo scenario complesso è stato Giuseppe Scopelliti, ex sindaco della città e Governatore della Calabria, uomo forte della destra reggina, ancora molto amato dai suoi concittadini, come dimostrato dal servizio andato in onda nella trasmissione “Filo Rosso”.

Nella chiacchierata con l’inviato di Rai 3, Scopelliti ha disegnato un quadro chiaro delle prossime Suppletive: “spira un vento che mostra grande attenzione verso Vannacci e Futuro Nazionale. Ma chi è di destra, chi ha avuto sempre simpatia per la destra italiana, non può non rifarsi a una delle frasi storiche di Giorgio Almirante: ‘bisogna avere una sola nostalgia, la nostalgia dell’avvenire’. Ritengo che sia fondamentale andare a votare, perchè bisogna esprimere un voto che sia un voto utile. Un voto che va espresso verso questo governo che è un governo serio, affidabile, concreto, efficace, guidato brillantemente da Giorgia Meloni che è l’unica speranza per la rinascita di questa nostra Italia“.