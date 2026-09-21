Elezioni Suppletive, La Strada sostiene Frank Benedetto: “ha radici sul territorio. Reggio non è feudo elettorale”

“Reggio Calabria non può essere considerata un collegio da conquistare per misurare equilibri nazionali, né un territorio sul quale sperimentare operazioni politiche decise altrove. La rappresentanza parlamentare non è una casella da occupare: è un mandato da esercitare nell’interesse delle comunità che si è chiamati a rappresentare. Per il movimento La Strada, il punto è dunque questo: dare voce a un territorio che vive da anni una condizione di difficoltà strutturale“. È quanto si legge in un comunicato stampa di “La Strada” che esprime il proprio sostegno a Frank Benedetto alle prossime Elezioni Suppletive.

“Parliamo di comunità che chiedono risposte concrete sul piano economico e sociale, nella sanità, nell’istruzione, nella mobilità, nell’ambiente e nella qualità dei servizi pubblici. Una condizione che non può essere rimossa dalla propaganda regionale o nazionale e che rappresenta una delle espressioni più evidenti di una questione meridionale che continua a produrre disuguaglianze.

A Reggio e nella sua Città Metropolitana è più difficile curarsi secondo standard omogenei a quelli del resto del Paese; è più difficile disporre di servizi educativi adeguati, di una mobilità realmente capillare ed efficiente, di infrastrutture all’altezza dei bisogni delle comunità. Ed è più difficile, in molti territori, vivere in città e paesi accessibili, sicuri, sostenibili e capaci di offrire opportunità. È da queste difficoltà, e non dagli equilibri di palazzo, che dovrebbe partire il confronto elettorale“, si legge ancora nella nota.

“Ci sarà poi il tempo per discutere delle prospettive del campo progressista in vista delle prossime elezioni politiche: della necessità di un programma condiviso e di una proposta capace di affrontare alla radice le disuguaglianze, la questione salariale, i diritti, la crisi ambientale e la costruzione di una politica estera fondata sulla pace e sulla giustizia internazionale.

Oggi, la scelta riguarda innanzitutto chi possa aiutare questo percorso in Parlamento, chi debba rappresentare questo territorio in Parlamento e con quale idea della rappresentanza. Riguarda la possibilità di portare a Roma le questioni concrete di Reggio Calabria e del Reggino, insieme a un sistema riconoscibile di valori e alla volontà di tradurli in iniziativa politica e parlamentare.

Per queste ragioni, La Strada esprime il proprio sostegno a Frank Benedetto, professionista reggino e candidato sostenuto da un’ampia coalizione di forze di sinistra e progressiste.

La convergenza che ha portato alla sua candidatura testimonia la volontà di non lasciare che la rappresentanza del territorio venga determinata esclusivamente da equilibri di partito e decisioni assunte lontano dalle comunità interessate“, rimarca La Strada.

“Il Reggino non è un feudo elettorale. È una comunità che ha diritto a essere rappresentata da chi ne conosce i problemi, ne condivide le aspirazioni e ha dimostrato di volerci mettere competenza, impegno e responsabilità.

Frank Benedetto conosce questa realtà e ha maturato sul campo una lunga esperienza nel servizio pubblico. Il suo lavoro alla guida della Cardiologia-UTIC del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria costituisce un patrimonio di conoscenza diretta delle difficoltà che attraversano la sanità calabrese: dalle carenze organizzative alla necessità di rafforzare la medicina territoriale, dalla tutela del diritto alla salute alla piena valorizzazione dei presidi ospedalieri.

È un’esperienza concreta, maturata in uno dei settori nei quali le disuguaglianze territoriali producono conseguenze più immediate sulla vita delle persone. La nostra indicazione nasce da una precisa idea della politica: la rappresentanza deve partire dai territori, ascoltarli e trasformare i loro bisogni in battaglie, proposte e risultati.

Come dimostra la storia de La Strada, le nostre non sono scelte dettate da convenienze contingenti, ma scelte di campo fondate su una visione politica e sociale.

Anche in questa occasione intendiamo rendere chiaro il discrimine rispetto alle proposte alternative. Non ci interessa una competizione giocata sulla forza dei partiti, sugli equilibri interni alle coalizioni o sulla capacità di imporre dall’alto un candidato. Ci interessa una rappresentanza che abbia radici nel territorio e che consideri Reggio Calabria non una casella elettorale, ma una comunità da ascoltare, rappresentare e difendere. Perché prima degli equilibri di palazzo viene il territorio, e, insieme al territorio, le persone“, conclude La Strada.