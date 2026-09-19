Elezioni Suppletive, “Insieme si può” conferma: “sostegno pieno e senza ambiguità all’avv. Roscioli”

"Insieme si può", nella figura di Giuseppe Altobruno, conferma il pieno sostegno all'avv. Fabio Roscioli alle prossime elezioni suppletive

presentazione roscioli per candidatura suppletive
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Il gruppo della lista civica “Insieme si Può”, dopo avere determinato a maggioranza di esprimersi ufficialmente nella persona di Giuseppe Altobruno, conferma il proprio percorso politico in continuità e coesione. “Come già espresso dal nostro consigliere comunale, Miriam Pitasi, INSIEME SI PUÒ è un progetto politico nato in occasione delle scorse elezioni regionali a sostegno del candidato di Fratelli d’Italia Stefano Princi, che in continuità con il percorso intrapreso ha saputo strutturarsi come realtà civica consolidata, radicata e credibile sul territorio“, afferma Altobruno.Il risultato ottenuto alle elezioni amministrative, circa il 4%, è stato il frutto del lavoro di un gruppo che opera con serietà e impegno nella compagine cittadina e metropolitana”.

All’indomani della competizione elettorale” continua Altobrunonon ci siamo arrestati, ma abbiamo continuato nel nostro cammino fornendo un sostanziale supporto alle elezioni metropolitane e contribuendo all’elezione del consigliere metropolitano Giampietro Scarfò, candidato di Fratelli d’Italia. Oggi confermiamo, con convinzione e senza ambiguità, il nostro pieno e leale sostegno al Sindaco Francesco Cannizzaro e al candidato della coalizione di centro-destra Fabio Roscioli“.

INSIEME possiamo dire che siamo uniti, forti e determinati, in continuità con il nostro percorso, a perseguire i principi che ci hanno fin da subito accomunato: lealtà, coerenza, senso di appartenenza e amore per la nostra comunità”.

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