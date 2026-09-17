Elezioni Suppletive, Forza Italia Calanna: “sostegno convinto a Roscioli, dà forza a tutto il territorio”

“In vista delle elezioni suppletive del 27 e 28 settembre 2026, il Coordinamento comunale di Forza Italia di Calanna, coordinato da Morena Sebastiano, insieme al vicario Francesco Fiumanò e al Sindaco Domenico Romeo del Coordinamento Regionale Calabria di Forza Italia, esprimono con convinzione il proprio sostegno all’Avv. Fabio Roscioli, individuato quale candidato autorevole e rappresentativo, capace di interpretare con serietà, competenza e senso delle istituzioni le esigenze del nostro territorio.

La scelta dell’Avv. Roscioli rappresenta una decisione oculata e lungimirante. La sua esperienza professionale, la preparazione e la riconosciuta attenzione ai problemi delle comunità lo rendono la persona giusta per assumere una responsabilità importante e proseguire un percorso politico fondato sulla presenza, sull’ascolto e sulla concretezza“, si legge in una nota di Forza Italia Calanna.

“In un momento nel quale il territorio necessita di rappresentanti credibili, capaci di trasformare le istanze dei cittadini in proposte e risultati, Fabio Roscioli costituisce una garanzia di serietà, equilibrio e autorevolezza. La sua candidatura nasce dalla volontà di assicurare continuità al lavoro svolto sin qui e, al tempo stesso, di rafforzare l’azione istituzionale a tutela della Città Metropolitana di Reggio Calabria e delle sue comunità.

Riteniamo inoltre doveroso sottolineare il valore della scelta compiuta dall’On. Francesco Cannizzaro, da sempre impegnato quotidianamente sul territorio metropolitano e vicino alle amministrazioni locali, alle realtà produttive, alle associazioni e ai cittadini. La sua attività politica si è contraddistinta per una presenza concreta e continua, orientata alla difesa degli interessi delle comunità e alla costruzione di opportunità per il futuro“, aggiunge FI.

“Conosco l’impegno, la serietà e la passione dell’On. Cannizzaro – afferma il Dott. Domenico Romeo – e so che, quando sostiene una candidatura, lo fa esclusivamente per il bene della nostra Calabria e dei nostri territori. La scelta dell’Avv. Roscioli va esattamente in questa direzione: garantire una rappresentanza competente, credibile e realmente vicina ai cittadini.

Come Coordinamento comunale di Forza Italia di Calanna – conclude il Coordinatore Morena Sebastiano – siamo convinti che la politica debba essere innanzitutto responsabilità, partecipazione e servizio. Per questo accompagneremo con impegno la candidatura di Fabio Roscioli, promuovendo un confronto diretto con i cittadini e illustrando le ragioni di una scelta che riteniamo coerente con gli interessi del territorio”.

“Calanna, come l’intera area metropolitana, ha bisogno di una rappresentanza forte, competente e presente. Ha bisogno di interlocutori capaci di dialogare con le istituzioni, avanzare proposte concrete e difendere con determinazione le priorità delle comunità. L’Avv. Roscioli possiede le qualità personali e professionali necessarie per svolgere questo compito con equilibrio, autorevolezza e spirito di servizio.

Rivolgiamo pertanto un appello a tutti gli elettori affinché partecipino al voto del 27 e 28 settembre 2026 e sostengano Fabio Roscioli. La sua elezione rappresenterebbe la prosecuzione di un percorso serio e positivo, oltre che l’opportunità di dare ulteriore forza a un’azione politica attenta, concreta e radicata nel territorio“, si legge in conclusione della nota.