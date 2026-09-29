Elezioni Suppletive, Cannizzaro le suona a Vannacci: “ha fallito 2 obiettivi”. E ce n’è pure per la sinistra | VIDEO

Il giorno dopo di ogni elezione è quello in cui tirare le somme, analizzare i dati, capire cosa ha funzionato e cosa è andato storto. In casa Forza Italia è stato un trionfo annunciato, l’ennesimo, il tris dopo Occhiuto in Regione e Cannizzaro alle Comunali. Roscioli ha vinto le Elezioni Suppletive superando Benedetto, Giannetta e Toscano di gran lunga, a dimostrazione della forza consolidata di Forza Italia in Calabria e a Reggio, sull’onda lunghissima delle precedenti tornate elettorali.

Cannizzaro, attraverso un video Instagram, si è tolto più di un sassolino dalla scarpa. La prima stoccata è arrivata dritta contro Vannacci che ha fallito due volte: “stanotte ho studiato i dati, ho fatto le mie valutazioni e sono molto contento perché abbiamo stravinto le elezioni. Vannacci arriva a Reggio con due obiettivi: il primo quello di strappare legittimamente il seggio, fallito; il secondo quello di far perdere il centrodestra per dimostrare alla nazione che senza di lui la coalizione del centrodestra perde, fallito anche questo“.

Poi è toccato al centrosinistra, letteralmente non pervenuto secondo il primo cittadino: “il campo largo, il PD, AVS, tutto il centro-sinistra, non dico nulla perché lo ritengo non pervenuto“.

Infine, il messaggio agli elettori che hanno rinnovato la fiducia in lui e in Forza Italia: “quindi non mi resta altro che dirvi grazie di cuore per questa ennesima fiducia, grazie di cuore per questo ennesimo attestato di stima. Quindi un abbraccio a tutte le reggine e reggini di Reggio e di tutta l’area metropolitana che ancora una volta hanno sostenuto la nostra idea, con una quasi certezza: che non vi deluderemo, perché lavoreremo senza soluzione di continuità per continuare questa rivoluzione di Reggio e della sua area metropolitana.

A proposito: continuate a sostenerci con le vostre pacche sulle spalle, i vostri sorrisi, i vostri messaggi, i vostri incoraggiamenti, le vostre critiche, perché questa per il sindaco e per questa grande squadra è energia pura che ci serve ad andare avanti in questa rivoluzione. Adesso Reggio“.