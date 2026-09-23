Elezioni Suppletive, Benedetto al mercatino del venerdì di Botteghelle: l’evento con AVS | INFO

“Dopo aver battuto il collegio elettorale in lungo ed in largo, il candidato del centrosinistra, Frank Benedetto, non si ferma neanche l’ultimo giorno utile di campagna elettorale. Venerdì 25 settembre sarà impegnato nel quartiere popolare di Gebbione / Sbarre per incontrare i cittadini. Alle ore 9 è previsto un coffee break presso il circolo ReggioSud di via sbarre inferiori, unitamente agli iscritti e simpatizzanti di AVS – Sinistra italiana. Subito dopo sarà la volta di una passeggiata al mercatino di piazzale Botteghelle dove scambierà idee e progetti con cittadini e commercianti“. È quanto si legge in una nota stampa di AVS che anticipa l’evento del venerdì con Frank Benedetto, candidato del centrosinistra alle prossime Elezioni Suppletive.

“Il mercatino del venerdì rappresenta uno spaccato significativo della popolazione e quindi sarà interessante cogliere i punti di vista degli interlocutori. AVS è decisamente soddisfatta della campagna elettorale messa in piedi da tutto il campo progressista ed in particolare dal Dr. Frank Benedetto. Una campagna vecchia maniera, comune per comune, piazza per piazza, strada per strada. Il modo migliore per ascoltare l’opinione collettiva, lo stato d’animo delle persone, delle famiglie in un momento politico-economico molto difficile. Frank, da persona sensibile e genuina, ha preferito guardare negli occhi i propri elettori, stringergli la mano, rispondere personalmente alle loro domande anziché chiedere il voto tramite terzi“.

“L’invito di Alleanza Verdi Sinistra è quello di andare a votare ed esercitare il diritto di scegliere chi ci rappresenterà. Il voto in questo momento diventa anche un modo per esprimere un giudizio su un Governo che in quattro anni non ha mantenuto una sola delle promesse fatte, peggiorando così le condizioni economiche e sociali degli italiani. Da Reggio Calabria può partire un’inversione di tendenza che dia un segnale della voglia di cambiamento di milioni di cittadini delusi e soffocati da tasse, rincari e servizi inefficienti“, conclude AVS.