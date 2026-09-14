Elezioni suppletive, a Reggio Calabria un nuovo confronto tra i 4 candidati | INFO

Il Forum delle Idee chiama al confronto i candidati alle elezioni suppletive alla Camera dei deputati. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 settembre alle ore 18.00 presso lo Spazio Open, in via dei Filippini n. 25 a Reggio Calabria, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento e partecipazione in vista del voto. Sulla scia dell’esperienza già proposta durante le ultime consultazioni comunali, il Forum delle Idee rinnova il proprio impegno nella promozione del confronto pubblico, creando uno spazio di dialogo diretto tra la comunità e coloro che si candidano a rappresentare il territorio in Parlamento.

L’incontro sarà dedicato ad alcune delle principali questioni affrontate dal Forum delle Idee nel corso degli ultimi mesi, con particolare attenzione ai temi dell’emigrazione giovanile, del mercato del lavoro, dell’offerta culturale e della capacità del territorio di generare nuove opportunità per cittadini e imprese. Tematiche diverse ma accomunate da una domanda centrale: come rendere Reggio Calabria una città più attrattiva, capace di valorizzare le proprie energie e di offrire alle nuove generazioni concrete motivazioni per restare e costruire il proprio futuro sul territorio?

Il confronto rappresenterà inoltre un momento di riflessione sul ruolo della rappresentanza parlamentare e sulla capacità delle istituzioni di incidere concretamente, attraverso l’attività politica e legislativa, sulle grandi questioni che interessano Reggio Calabria e l’intera Città metropolitana.

Forum delle Idee: “Il confronto democratico occasione per conoscere proposte e visioni”

Ad annunciare l’iniziativa sono la Segretaria del Forum delle Idee Federica Pangallo e il Presidente Davide Latella, che spiegano le ragioni alla base dell’incontro: “L’idea di organizzare un confronto tra i candidati nasce dalla volontà – dichiarano Federica Pangallo, Segretaria del Forum delle Idee, e Davide Latella, Presidente – di trasformare l’appuntamento elettorale in un’occasione di dialogo e approfondimento per tutta la comunità. Abbiamo invitato tutti i candidati perché crediamo che il confronto democratico rappresenti un’importante occasione per consentire ai cittadini di conoscere idee, proposte e visioni differenti per il futuro del nostro territorio. Vogliamo mettere al centro le sfide che Reggio è chiamata ad affrontare e confrontarci con chi aspira a rappresentare il nostro territorio in Parlamento. Il futuro della nostra città passa dalla capacità della classe dirigente costruire le condizioni affinché restare possa essere una scelta e non emigrare una necessità, per realizzarsi sotto il profilo professionale e personale”.

L’iniziativa del Forum delle Idee punta quindi a trasformare la fase elettorale in un momento di confronto sulle prospettive della città, mettendo al centro le esigenze della comunità e il futuro delle nuove generazioni.