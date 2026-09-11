Elezioni in Germania, Meloni: “nessun parallelismo con l’Italia. L’AfD si afferma perché la Grosse Koalition non dà risposte chiare”

La crescita dell’AfD in Germania deve essere letta innanzitutto attraverso un principio: il rispetto della democrazia e della volontà espressa dagli elettori. Ma non può essere utilizzata, secondo Giorgia Meloni, per costruire un parallelismo automatico con la situazione politica italiana. È questa la posizione espressa dalla presidente del Consiglio a Vercelli, intervenendo sull’exploit di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt e sulle differenti valutazioni emerse all’interno del centrodestra italiano, in particolare tra Antonio Tajani e Matteo Salvini.

Meloni sull’AfD: “penso che la democrazia vada rispettata”

Il primo concetto espresso dalla premier riguarda direttamente la legittimità del voto e la necessità di rispettare ciò che emerge dalle urne. Giorgia Meloni afferma:“penso che la democrazia vada rispettata, non è una questione di mondo valoriale ma anche di rapporti con l’Europa”. Una dichiarazione che arriva mentre il risultato ottenuto dall’AfD in Sassonia-Anhalt continua ad alimentare un ampio confronto non soltanto in Germania ma nell’intero panorama politico europeo.

AfD in Sassonia-Anhalt, le diverse posizioni di Tajani e Salvini

L’intervento del premier arriva anche dopo le differenti sensibilità manifestate da esponenti della maggioranza italiana. Il risultato dell’AfD ha infatti riaperto il dibattito sul rapporto tra i partiti della destra europea e Alternative für Deutschland, con posizioni non perfettamente coincidenti tra le diverse anime del centrodestra. È in questo contesto che vengono richiamate le differenti opinioni espresse da Antonio Tajani e Matteo Salvini. Meloni non entra in una polemica interna alla coalizione, ma propone una propria chiave interpretativa: rispettare il risultato democratico e, allo stesso tempo, analizzare le ragioni politiche che hanno portato alla crescita dell’AfD senza trasferire automaticamente quelle dinamiche sullo scenario italiano. Il punto centrale diventa quindi comprendere perché una parte significativa dell’elettorato tedesco abbia scelto quella proposta politica.

Meloni: “Nessun parallelismo con l’Italia”

È proprio qui che la premier marca la differenza tra Germania e Italia. Secondo Meloni, sarebbe sbagliato utilizzare l’avanzata dell’AfD per immaginare automaticamente dinamiche analoghe nel nostro Paese. Il presidente del Consiglio afferma che non bisogna fare “nessun parallelismo con l’Italia, perché in Germania c’è un governo di Grosse Koalition che mette insieme partiti di centrodestra e di centrosinistra. Sono soluzioni che, poste le difficoltà a dare una linea chiara su materie importanti per i cittadini, poi producono anche la crescita di questo genere di movimenti. Non è il caso italiano, In Italia c’è un governo di centrodestra, di destra” che dà risposte “anche sul tema dell’immigrazione su cui l’AfD si è affermata”.

La critica di Meloni alla Grosse Koalition tedesca

Il premier concentra la propria analisi sulla Grosse Koalition, vale a dire la formula politica che riunisce partiti appartenenti a schieramenti differenti. Secondo Meloni, quando forze di centrodestra e centrosinistra governano insieme può diventare più complicato offrire agli elettori una linea politica chiaramente riconoscibile sulle questioni più importanti. È proprio questa difficoltà, nella lettura proposta dalla presidente del Consiglio, a poter alimentare la crescita di formazioni politiche che si presentano come alternative nette al sistema dei partiti tradizionali. Meloni non attribuisce quindi l’affermazione dell’AfD a un solo fattore, ma insiste soprattutto sulla difficoltà delle grandi coalizioni di proporre una direzione politica facilmente identificabile dai cittadini. Una lettura che le consente anche di rivendicare la differenza rispetto all’esperienza del governo italiano.

“In Italia c’è un governo di centrodestra, di destra”

Il confronto con l’Italia diventa infatti immediatamente politico. Il presidente del Consiglio sottolinea che il governo italiano dispone di una maggioranza chiaramente collocata nel centrodestra e nella destra, senza una formula di governo che comprenda contemporaneamente forze appartenenti ai due principali campi politici. Per Meloni è proprio questa chiarezza a rendere diversa la situazione italiana. Il governo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia può presentarsi agli elettori con una collocazione politica definita e rivendicare direttamente le proprie scelte.

Immigrazione, Meloni rivendica le risposte del governo

Tra le questioni citate esplicitamente dalla presidente del Consiglio c’è l’immigrazione. Secondo Meloni, è proprio su questo terreno che l’AfD ha costruito una parte importante della propria affermazione politica in Germania. Il premier sostiene però che anche sotto questo profilo il confronto con l’Italia non regga, perché il governo di centrodestra italiano starebbe già fornendo risposte sul tema. Il riferimento all’immigrazione è significativo perché si tratta di uno degli argomenti sui quali le destre europee hanno costruito negli ultimi anni una parte rilevante del proprio consenso. Nella lettura di Meloni, l’esistenza in Italia di una maggioranza chiaramente orientata a destra consentirebbe di assorbire all’interno dell’azione di governo alcune istanze che altrove vengono intercettate da movimenti alternativi ai partiti tradizionali.