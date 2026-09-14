Edoardo Leo al Teatro Antico di Taormina con “Blu”: ironia, teatro, musica e scienza per una prima assoluta

L’abilità narrativa, il carisma e l’ironia di Edoardo Leo arrivano al Teatro Antico di Taormina giovedì 17 settembre alle 21.00 con “Blu”, nuova produzione originale di Planetaria e Fondazione Taormina Arte Sicilia, presentata in prima assoluta nell’ambito del Festival Internazionale Taormina Arte 2026, che ha la direzione artistica di Simona Celi.

Un racconto avvincente in cui un’avventura sentimentale originalissima diventa lo spunto per affrontare questioni che riguardano tutti, come il cambiamento climatico, in uno spettacolo che mescola avventura, leggerezza e approfondimento. Accanto a Edoardo Leo, sul palcoscenico ci saranno il climatologo di fama internazionale Giulio Boccaletti e la polistrumentista Giovanna Famulari, con la sua musica dal vivo.

Scritto da Filippo Gentili e Giulio Boccaletti, diretto da Ferdinando Ceriani e pensato appositamente per il Teatro Antico di Taormina, Blu intreccia teatro, musica e divulgazione scientifica. Al centro il Mediterraneo, di cui si ripecorre la storia gloriosa in relazioni ai cambiamenti climatici avvenuti nelle varie epoche.

Il progetto nasce dall’idea del teatro come luogo di ascolto e di scambio, capace di affrontare con un linguaggio accessibile a tutti tematiche fondamentali del mondo di oggi.

Edoardo Leo accompagnerà il pubblico in un racconto teatrale che rende accessibili temi complessi senza rinunciare alla leggerezza e al sorriso. Boccaletti porta sulla scena il punto di vista della scienza, mentre Famulari costruisce dal vivo la dimensione musicale dello spettacolo.