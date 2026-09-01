Edilizia scolastica, la Provincia di Cosenza investe oltre 312 mila euro

Oltre 312 mila euro per la sicurezza, la funzionalità e la riqualificazione delle scuole della provincia di Cosenza. È questo il valore complessivo dei cinque nuovi interventi approvati dalla Provincia con le disposizioni presidenziali n. 73, 74, 75, 76 e 77 del 24 agosto 2026, finanziati attraverso la devoluzione di residui di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di interventi concreti, distribuiti tra Cosenza, Castrovillari e Corigliano-Rossano, che interessano viabilità e sicurezza, impianti sportivi, aree esterne, spazi interni e servizi degli istituti scolastici.

Nello specifico, gli interventi riguardano la strada interna e l’illuminazione dell’area scolastica di Via Popilia a Cosenza (complessivamente oltre 123 mila euro), la nuova pavimentazione sportiva della palestra dell’I.T.I.S. “E. Fermi” di Castrovillari (86 mila euro), la bitumazione del piazzale dell’Istituto Tecnico Agrario di Corigliano-Rossano (circa 57 mila euro) e lavori di manutenzione straordinaria al Liceo Scientifico “G.B. Scorza” di Cosenza (oltre 45 mila euro).

“Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra provincia – afferma il Presidente della Provincia, Biagio Faragalli –. Il nostro obiettivo è garantire ai ragazzi, al personale scolastico e alle famiglie ambienti sempre più sicuri, funzionali e moderni. Dalla manutenzione delle infrastrutture alla sicurezza, dagli spazi sportivi alla qualità degli ambienti interni, ogni intervento contribuisce a costruire una scuola più adeguata alle esigenze delle nuove generazioni”.

“Vogliamo scuole sicure, innovative, inclusive e capaci di offrire ai nostri giovani gli spazi e le condizioni migliori per studiare, formarsi e costruire il proprio futuro. È questo uno degli investimenti più importanti che possiamo fare per la provincia di Cosenza ed è per questo che continueremo a utilizzare ogni risorsa disponibile per migliorare il patrimonio scolastico provinciale” aggiunge Faragalli. Il Presidente rivolge infine un ringraziamento alla dirigente Giulia Assunta Morrone, al Consigliere delegato all’Edilizia Scolastica Antonino De Lorenzo e a tutto lo staff tecnico della Provincia, “per il lavoro svolto con professionalità, attenzione e senso di responsabilità, che consente all’Ente di trasformare le risorse disponibili in interventi concreti a servizio delle comunità scolastiche”.