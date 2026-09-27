Eccellenza, l’Acr Messina non si ferma: Sarao decide la sfida con l’Athletic Gioiosa | RISULTATI e CLASSIFICA

L’Acr Messina continua la sua corsa nel campionato di Eccellenza siciliana e conquista un’altra vittoria pesante per la classifica. La formazione biancoscudata supera l’Athletic Gioiosa grazie a una rete di Sarao, decisiva per consegnare alla squadra il quinto successo nelle prime sei gare stagionali. Una partita gestita con attenzione e maturità dal Messina, che dopo il vantaggio ha saputo amministrare il risultato portando a casa tre punti fondamentali nella terza giornata del Girone B di Eccellenza. Il successo permette alla squadra messinese di conquistare la prima posizione in classifica, condivisa con Mazzarrone e Nebros, mentre rallentano altre protagoniste del torneo come Acireale, Niscemi e Melilli.

Athletic Gioiosa fermato dalla traversa: il Messina rischia ma resiste

L’Athletic Gioiosa ha avuto comunque l’occasione per rimettere in equilibrio la gara. La formazione avversaria si è infatti fermata sulla traversa colpita da Gorobso, episodio che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita. Il legno ha negato il pareggio agli ospiti, permettendo all’Acr Messina di conservare il vantaggio maturato con la rete di Sarao. I biancoscudati hanno poi continuato a gestire il match con ordine, dimostrando solidità e capacità di soffrire nei momenti in cui l’Athletic Gioiosa ha provato a trovare gli spazi per colpire.

Risultati Eccellenza Girone B, 3ª Giornata

Domenica 27 Settembre

Ore 15:30

Acireale FC – Niscemi F.C. 1-2

Athletic Gioiosa – Acr Messina 0-1

Augusta FC – Vittoria 0-0

Gymnica Scordia – Nebros 1-3

Jonica F.C. – Giarre Calcio 1-2

Leonzio 1909 – Melilli 1-0

Mazzarrone Calcio – Atletico CT 1994 Viagrande 2-0

Messana Riviera – Sport Club Palazzolo 2-0

Classifica Eccellenza Girone B

Nebros 7 Acireale FC 7 Acr Messina 7 Mazzarrone Calcio 7 Athletic Gioiosa 6 Jonica F.C. 4 Leonzio 1909 4 Messana Riviera 4 Melilli 3 Atletico CT 1994 Viagrande 3 Gymnica Scordia 3 Niscemi F.C. 3 Giarre Calcio 3 Vittoria 2 Sport Club Palazzolo 1 Augusta FC 1

Prossimo turno Eccellenza girone B, 4ª giornata

Domenica 4 ottobre

Ore 15:30