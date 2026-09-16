E’ morta Elsa Guggino: 91 anni vissuti tra ricerca, magia popolare e tradizioni della Sicilia

La cultura siciliana perde una delle sue figure più importanti. È morta a Palermo, all’età di 91 anni, Elsa Guggino, antropologo e docente dell’Università degli Studi di Palermo, protagonista per decenni della ricerca e della valorizzazione delle tradizioni popolari dell’Isola. Guggino ha dedicato la sua intera vita alla conoscenza della cultura popolare siciliana, analizzando riti, credenze, canti e forme di espressione della tradizione orale. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo accademico e culturale siciliano. La Fondazione Ignazio Buttitta, intitolata al poeta siciliano con il quale Elsa Guggino ha condiviso anche un lungo percorso culturale e umano attraverso il legame con il marito Nino Buttitta, ha ricordato la studiosa definendola “protagonista della vita culturale siciliana”.

Nel 1970 fondò il Folkstudio di Palermo per salvare la memoria musicale dell’Isola

Uno dei momenti più significativi del percorso di Elsa Guggino fu la fondazione, nel 1970, del Folkstudio di Palermo, un progetto nato con l’obiettivo di studiare, raccogliere e valorizzare la musica di tradizione orale siciliana. Il centro si dedicò alla ricerca, catalogazione e riproposta dei canti popolari siciliani, diventando un punto di riferimento per la documentazione di un patrimonio musicale profondamente legato alla storia sociale delle comunità dell’Isola. Attraverso il lavoro del Folkstudio, Elsa Guggino contribuì a preservare voci, melodie e racconti che rappresentavano la memoria collettiva di intere generazioni. La sua attività non si limitò però alla Sicilia: la studiosa collaborò anche a diverse raccolte tematiche per l’UNESCO, portando l’attenzione internazionale sul valore delle tradizioni popolari e delle culture locali.

I libri di Elsa Guggino: dalla magia popolare ai racconti delle donne siciliane

Nel corso della sua lunga carriera, Elsa Guggino ha pubblicato numerosi studi diventati punti di riferimento per gli studiosi di antropologia culturale. Tra i suoi lavori più conosciuti figurano testi pubblicati anche da Sellerio, nei quali ha approfondito alcuni degli aspetti più affascinanti della cultura tradizionale siciliana. Tra questi “La magia in Sicilia”, dedicato alle pratiche e alle credenze magiche dell’Isola; “Un pezzo di terra di cielo”, “I canti e la magia” e “Fate, sibille e altre strane donne”, opere nelle quali emerge il suo interesse per i racconti popolari, il rapporto tra immaginario e società e il ruolo delle figure femminili nella tradizione siciliana.