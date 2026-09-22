Due milioni per Santa Venere, Cannizzaro riaccende la speranza dei cittadini: “strada riaperta entro fine anno” | VIDEO

Sembrava un problema che non avrebbe mai avuto soluzione. O, almeno, così erano stati abituati a pensare i cittadini di Santa Venere dalle interlocuzioni con la precedente amministrazione. Dal colloquio di venerdì, invece, è apparso un barlume di luce e fiducia. Il sindaco Cannizzaro si è recato nel paesino reggino per farsi carico della situazione di disagio dei cittadini, dovuta a una strada bloccata da qualche anno a causa di alcune frane. Una situazione più volte denunciata e mai risolta.

Attraverso una storia Instagram, Cannizzaro ha dichiarato: “venerdì sono stato a Santa Venere, non so quanti di voi conoscono questo bellissimo altopiano abitato da straordinaria gente, alla quale ho detto che da quel momento mi sarei assunto io la responsabilità del loro disagio. Un disagio che oramai persiste da molto tempo, qualche anno, perché una frana massiva ha interrotto loro la via d’accesso principale, oltre le micro frane, la strada non in sicurezza e allora già ho messo a lavoro i nostri tecnici: entro pochi giorni elaboreremo il progetto, ho già individuato le somme che non c’erano, al di là degli annunci, i comunicati stampa fatti nel passato, non c’erano i soldi, io li ho individuati, 2 milioni di euro che serviranno per ripristinare tutta la viabilità e metterla tutta in sicurezza. Insomma, progetto, inizio dei lavori e entro fine anno riapriremo la strada. Adesso Reggio!“.