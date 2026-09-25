Droga e sicurezza nelle scuole, controlli dei Carabinieri a Milazzo: un arresto e 9 segnalazioni

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, anche con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi (CT) e del 12° Nucleo Elicotteri di Catania Fontanarossa. L’operazione a largo raggio è stata predisposta in concomitanza con l’inizio delle attività scolastiche, anche al fine di incrementare la sicurezza percepita nelle aree ove insistono i plessi, prevenendo e contrastando la commissione di ogni reato e in particolare di quelli in materia di sostanze stupefacenti. In tale contesto sono state eseguite d’iniziativa numerose perquisizioni personali e domiciliari, all’esito delle quali 9 persone – tra i 20 e i 40 anni – sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di crack, marijuana, hashish e cocaina.

53enne, già noto alle Forze dell’ordine, è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”

Tali attività hanno poi interessato anche l’officina meccanica di un 53enne, già noto alle Forze dell’ordine, il quale è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” poiché trovato in possesso – nel citato esercizio – di 94 grammi di cocaina, 5 grammi di marijuana e 3 sigarette artigianali confezionate con tabacco misto a marijuana, nonché di un bilancino elettronico di precisione. Tutto lo stupefacente sequestrato sarà inviato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio, mentre l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Durante il servizio in argomento, particolare attenzione è stata riservata anche ai controlli alla circolazione stradale, nell’ambito dei quali sono stati controllati 45 veicoli, con l’identificazione di 58 persone e l’esecuzione di 12 perquisizioni personali. In tale contesto, è stata ritirata una carta di circolazione ed è stato sequestrato amministrativamente un veicolo, elevando 9 sanzioni al “Codice della Strada” (per oltre 3mila euro) relative a condotte di guida che mettono in pericolo l’incolumità dei cittadini, nonché decurtando complessivamente 15 punti dalle patenti.

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo continueranno a garantire una capillare presenza in tutto il territorio

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo continueranno a garantire una capillare presenza in tutto il territorio di competenza, mediante un’ulteriore intensificazione dei servizi di controllo del territorio in tutti i luoghi di maggiore aggregazione giovanile – tra cui gli istituti scolastici – con l’obiettivo primario di prevenire ogni condotta illecita in danno degli studenti.“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato, che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità. Si precisa che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio tra le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo al medesimo indagato”.