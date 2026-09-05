Drammatico incidente in Sicilia: bimbo di 5 anni grave dopo lo scontro frontale tra due auto

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo un bambino di 5 anni rimasto coinvolto in un violento incidente stradale sulla statale Palermo-Agrigento, nei pressi di Misilmeri. Lo scontro, avvenuto nella notte, ha coinvolto una Fiat 600 e una Fiat Sedici, che si sono affrontate in un impatto frontale. Il bilancio complessivo è di quattro feriti, tra cui due bambini, con il piccolo di 5 anni che resta la situazione più delicata: per lui la prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Lo scontro frontale sulla statale Palermo-Agrigento: quattro feriti

Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dell’indagine, l’incidente si è verificato lungo la statale Palermo-Agrigento, in territorio di Misilmeri. Le due automobili, una Fiat 600 e una Fiat Sedici, si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. L’urto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per liberare gli occupanti rimasti intrappolati all’interno degli abitacoli. Tra le persone coinvolte ci sono due uomini di 34 e 46 anni, trasportati rispettivamente all’ospedale Civico e al Buccheri La Ferla di Palermo. In una delle due vetture viaggiavano anche due bambini di 6 e 5 anni, entrambi trasferiti dai sanitari del 118 all’ospedale Di Cristina.

Paura per il bambino di 5 anni: ricovero con prognosi riservata

La situazione più preoccupante riguarda il bambino di 5 anni, che dopo il violento impatto è stato affidato alle cure dei medici dell’ospedale pediatrico palermitano. Per il piccolo è stata stabilita una prognosi riservata, mentre proseguono gli accertamenti sanitari per valutare le conseguenze riportate nell’incidente. Anche l’altro bambino coinvolto, di 6 anni, è stato trasportato al Di Cristina per le cure necessarie. La comunità locale è rimasta scossa dalla notizia dell’ennesimo grave incidente lungo una delle arterie stradali più trafficate della provincia di Palermo.

Coinvolti anche altri due veicoli: conducenti illesi

Durante lo schianto, alcuni frammenti delle vetture coinvolte sono stati proiettati sulla carreggiata, colpendo anche altri due mezzi che stavano transitando in quel momento. I conducenti degli altri veicoli, fortunatamente, sono rimasti illesi. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e permettere ai militari dell’Arma di effettuare tutti i rilievi necessari.

Indagini dei Carabinieri sulla dinamica: ipotesi sorpasso azzardato

I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Entrambe le auto coinvolte, la Fiat 600 e la Fiat Sedici, sono state sequestrate per consentire ulteriori verifiche tecniche. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe quella secondo cui una delle due vetture avrebbe invaso la corsia opposta, probabilmente nel tentativo di effettuare un sorpasso. Si tratta comunque di una prima ricostruzione che dovrà essere confermata dagli elementi raccolti durante le indagini, dai rilievi effettuati sul posto e dagli eventuali accertamenti tecnici sui veicoli.