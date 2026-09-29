Drammatico incidente a Palermo, bici finisce sotto un camion: muore un 36enne

Un grave incidente stradale a Palermo ha spezzato la vita di Giorgio Bianchini, 36 anni, originario di Bagno a Ripoli (Firenze). La tragedia si è verificata all’incrocio tra via Belgio e viale Strasburgo, una delle zone più trafficate della città, dove la bicicletta elettrica condotta dall’uomo è finita sotto un camion. L’impatto non ha lasciato scampo al 36enne. I soccorritori arrivati sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso. La notizia ha rapidamente suscitato grande cordoglio, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

L’incidente tra via Belgio e viale Strasburgo

Secondo le prime informazioni, Giorgio Bianchini era alla guida di una bici elettrica quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto coinvolto nello scontro con un mezzo pesante. La bicicletta è finita sotto il camion, un veicolo utilizzato per il trasporto di sale. L’incidente è avvenuto in un punto particolarmente frequentato della viabilità palermitana, all’intersezione tra via Belgio e viale Strasburgo, dove sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso. La dinamica del sinistro è ora al vaglio degli investigatori della polizia municipale, che hanno avviato i rilievi necessari per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

L’intervento dei vigili del fuoco per recuperare il corpo

Le operazioni di soccorso hanno richiesto un intervento particolarmente complesso. Sul luogo della tragedia sono arrivati i vigili del fuoco, i medici del 118 e gli agenti della polizia municipale. Per consentire il recupero del corpo della vittima, i pompieri hanno dovuto utilizzare una gru per sollevare il mezzo pesante rimasto coinvolto nell’incidente. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per il 36enne non è stato possibile fare nulla.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente

Restano ora da chiarire le cause che hanno portato allo scontro tra la bici elettrica e il camion. Gli agenti della polizia municipale stanno effettuando gli accertamenti di rito per ricostruire la sequenza degli eventi e stabilire cosa sia accaduto nei momenti precedenti all’impatto. Saranno valutati tutti gli elementi utili alle indagini, compresi eventuali rilievi sul luogo dell’incidente e le testimonianze raccolte.