Dramma in Sicilia, scende in cantina per controllare una perdita d’acqua e muore folgorato

Tragedia a Palermo, dove un uomo di 33 anni è morto dopo essere rimasto folgorato all’interno di un piano scantinato. La vittima si trovava nella cantina insieme a una seconda persona per verificare una possibile perdita d’acqua, quando è avvenuto il drammatico incidente. Secondo una prima ricostruzione, nel locale sotterraneo erano presenti alcuni centimetri d’acqua sul pavimento. Proprio la presenza dell’acqua avrebbe creato una situazione di grave pericolo: il giovane, mentre effettuava il controllo, avrebbe toccato una scaffalatura metallica sulla quale erano presenti fili scoperti, rimanendo vittima di una scarica elettrica. L’allarme è scattato immediatamente, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile. Il personale medico del 118 ha provato a rianimare il 33enne per diverso tempo, senza riuscire a salvarlo.

La tragedia nella cantina di viale Michelangelo a Palermo

L’incidente si è verificato in un ambiente seminterrato di viale Michelangelo, una delle principali arterie della città di Palermo. L’uomo era entrato nella cantina con l’obiettivo di individuare l’origine di una perdita d’acqua segnalata nell’area. All’interno del locale, però, la situazione si è trasformata rapidamente in una tragedia. La presenza di acqua sul pavimento, unita alla possibile dispersione elettrica proveniente dai cavi danneggiati, avrebbe determinato le condizioni che hanno portato alla folgorazione mortale. La dinamica precisa dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori, che dovranno ricostruire ogni fase dell’incidente e accertare eventuali responsabilità legate alle condizioni dell’impianto elettrico e alla sicurezza del locale.

Il medico legale sul posto per l’ispezione del corpo

Sul luogo della tragedia è intervenuto anche il medico legale, incaricato di effettuare l’ispezione sul corpo della vittima e fornire i primi elementi utili agli accertamenti. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire con esattezza cosa abbia provocato la dispersione elettrica e se la presenza dei fili scoperti sulla scaffalatura metallica fosse legata a un malfunzionamento, a un impianto non adeguatamente protetto o ad altre circostanze.