Dramma in Sicilia: crolla il balcone di un’abitazione: muore una donna dopo un volo di 4 metri

Tragedia a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove il crollo improvviso di un balcone di un’abitazione in via Raffaele Castelli ha provocato la morte della proprietaria dell’immobile. La donna si trovava affacciata al momento del cedimento della struttura ed è precipitata nel vuoto da un’altezza di circa quattro metri. Soccorsa immediatamente dopo la caduta, la donna è stato trasferita in ospedale, ma nonostante le cure ricevute le gravi ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. Dopo alcune ore dal ricovero è arrivata la notizia del decesso.

Intervento dei vigili del fuoco e verifiche sulla sicurezza dell’edificio

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nelle verifiche sulle condizioni della struttura. Dai primi controlli sarebbero emerse precarie condizioni dell’immobile, tanto da rendere necessario un provvedimento precauzionale per evitare ulteriori rischi per gli occupanti. La situazione dell’edificio ha portato le autorità a disporre lo sgombero di tre famiglie, che sono state trasferite temporaneamente in una struttura individuata dal Comune di Mazara del Vallo.

Indagini in corso per chiarire le cause del crollo

Restano ora da chiarire le cause che hanno determinato il cedimento del balcone dell’abitazione di via Raffaele Castelli. Gli accertamenti tecnici dovranno stabilire se all’origine della tragedia vi siano problemi strutturali, deterioramento dei materiali o altre criticità legate alle condizioni dell’edificio. Il drammatico episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza degli edifici e sulla necessità di controlli periodici delle strutture, soprattutto negli immobili dove il deterioramento del tempo può rappresentare un potenziale rischio per residenti e cittadini. A Mazara del Vallo resta il dolore per la perdita della donna, mentre proseguono le verifiche per comprendere fino in fondo cosa abbia provocato il crollo che ha spezzato una vita e costretto tre famiglie ad abbandonare temporaneamente le proprie case.