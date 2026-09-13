Dramma in Sicilia: auto fuori strada, muore un ragazzo di 22 anni

Tragedia nella notte a Caltagirone, nel Catanese, dove un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il ragazzo era alla guida di una Mercedes Classe A quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è uscito dalla carreggiata andando a schiantarsi contro un muro in via Croce del Vicario. L’impatto si è rivelato fatale. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per il 22enne non c’è stato nulla da fare. La notizia ha suscitato profondo dolore nella comunità di Caltagirone, ancora una volta chiamata a confrontarsi con le conseguenze drammatiche degli incidenti sulle strade.

L’incidente in via Croce del Vicario: accertamenti sulla dinamica

La dinamica dello schianto è ancora al vaglio degli investigatori. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava a bordo della Mercedes Classe A quando, per motivi che dovranno essere chiariti, il mezzo è finito contro un muro presente lungo via Croce del Vicario. Restano da stabilire con precisione le cause che hanno portato alla perdita di controllo dell’automobile. Gli accertamenti dovranno chiarire ogni elemento utile, dalle condizioni della strada alle eventuali circostanze che hanno determinato il violento impatto.

I soccorsi e l’intervento della polizia

Subito dopo l’incidente sono stati allertati i soccorsi. Sul luogo della tragedia sono arrivati gli operatori del 118, impegnati nei tentativi di assistenza, e gli agenti della polizia del commissariato di Caltagirone, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Gli accertamenti della polizia saranno fondamentali per definire il quadro dell’incidente e comprendere cosa sia accaduto nei momenti precedenti allo schianto.