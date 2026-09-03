Dramma a Lipari, pescatore trovato morto nelle acque di Marina Corta: indagini in corso sulla dinamica

Un’intera comunità è sotto choc a Lipari dopo la tragedia avvenuta nelle prime ore della mattina nelle acque di Marina Corta, dove un pescatore molto conosciuto nella comunità eoliana, noto con il nome di Francozzo, è stato trovato senza vita. Il corpo dell’uomo è stato individuato nello specchio di mare compreso tra il peschereccio S. Barbara, riconducibile alla vittima, e la banchina del porto di Marina Corta, una delle zone più frequentate e caratteristiche dell’isola. La notizia ha rapidamente suscitato dolore e sgomento tra i residenti, molti dei quali conoscevano il pescatore e la sua attività legata al mare.

Ritrovamento in mare a Marina Corta, scattano gli accertamenti delle forze dell’ordine

L’allarme è scattato nelle prime ore della mattina, quando è stata segnalata la presenza dell’uomo in mare. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Circomare di Lipari e i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato tutte le verifiche necessarie per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le forze dell’ordine hanno effettuato gli accertamenti e i rilievi previsti, concentrandosi sull’area del ritrovamento e sugli elementi utili a comprendere cosa sia successo nelle ore precedenti alla morte del pescatore. La posizione del corpo, vicino al peschereccio S. Barbara, rappresenta uno degli aspetti sui quali gli investigatori stanno raccogliendo informazioni per chiarire la sequenza degli eventi.

Morte del pescatore a Lipari, nessuna ipotesi esclusa dagli investigatori

Al momento vengono mantenute tutte le cautele del caso sulla dinamica della morte e sulle possibili cause del decesso. Le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti stanno lavorando per fare piena luce su quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio non viene esclusa quella di una possibile caduta in mare causata da un malore, ma saranno gli approfondimenti investigativi e gli elementi raccolti nelle prossime ore a fornire un quadro più preciso della vicenda. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e informazioni utili per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e stabilire cosa sia realmente accaduto prima del tragico ritrovamento.