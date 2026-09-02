Dramma a Barcellona Pozzo di Gotto, donna di 69 anni trovata morta in casa

Dramma a Barcellona Pozzo di Gotto, dove nella giornata odierna una donna di 69 anni è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione di via Roma. A far scattare l’allarme è stata una conoscente della donna, che, dopo aver tentato più volte di contattarla senza ricevere risposta, ha deciso di chiedere l’intervento dei soccorsi. La situazione ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi, che hanno raggiunto rapidamente l’appartamento per verificare le condizioni della 69enne. Sul posto sono arrivati i carabinieri ed i vigili del fuoco, chiamati a intervenire per consentire l’accesso all’abitazione.

L’intervento dei vigili del fuoco in via Roma: aperta la porta dell’appartamento

Le operazioni dei vigili del fuoco si sono rivelate fondamentali per entrare all’interno dell’abitazione. Gli operatori hanno lavorato per permettere ai soccorritori di raggiungere la donna, che si trovava all’interno della casa senza dare alcun segnale di vita. Una volta entrati nell’appartamento, i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso della 69enne. Per la donna non è stato possibile effettuare alcun intervento di soccorso, considerato che la morte era già avvenuta. L’intervento congiunto delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha permesso di mettere in sicurezza l’area e avviare gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.

La donna trovata morta a Barcellona Pozzo di Gotto: ipotesi di cause naturali

Secondo le prime informazioni raccolte, il decesso della donna sarebbe con ogni probabilità riconducibile a cause naturali. Non sarebbero emersi, al momento, elementi che facciano ipotizzare circostanze diverse. Gli accertamenti effettuati dopo il ritrovamento hanno permesso di delineare un primo quadro della vicenda, mentre le autorità hanno proceduto alle verifiche previste in questi casi. La morte della 69enne ha destato forte impressione nella zona di via Roma, dove la notizia si è rapidamente diffusa tra i residenti.