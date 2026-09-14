Doppietta per Gabry Driver: la vittoria in Coppa Nissena vale il successo nel campionato SuperSalita

Undici vittorie stagionali, una concorrenza di elevatissimo livello a cui vanno i doverosi complimenti per l’agguerritissima stagione e un’ultima gara da guerra dei nervi: Gabry Driver ha conquistato il suo 26º titolo tricolore della montagna, in una sfida che alla vigilia poneva lui e il suo diretto avversario con gli stessi 97,5 punti in classifica: una situazione incandescente, dove il vincitore dell’ultimo round avrebbe così aggiunto un altro scudetto alla collezione personale di trofei.

Il pilota calabrese ha dimostrato di avere una grande intensità agonistica in tutte le tappe, non solo per i successi costruiti, ma anche per la capacità preziosa di ottenere risultati di livello correndo talvolta con gomme usate, aspetto molto qualificante quando sei chiamato ad addomesticare su una veloce strada di montagna, una vettura con 570 cv ed un peso rilevante.

Sempre più evidente la sintonia instauratasi anche in questa stagione fra Gabry Driver e la melodica V8 atmosferica di mamma Ferrari gestita dalla factory GT Racing, una coupé che a dispetto degli anni resta performante e appagante.

La costanza di rendimento ad alta quota, è molto probabilmente la dote che più di ogni altra qualifica un pilota e che ha permesso al driver di Rende, ancora giovane ma già molto esperto, di conquistare con oggi ben 26 titoli tricolori fra vittorie di gruppo e coppe di classe. Ad oggi, un palmares agonistico fra i migliori in Italia ed Europa nella velocità in montagna.

Doverosi ringraziamenti vanno al team GT Racing nelle persone di Vito Tagliente e Annamaria Fumo, alla scuderia Best Lap, al tecnico Antonio Sanasi e a tutti gli imprescindibili partner: il main sponsor TOP FRUIT e Fresco&Cotto di Bilotto Massimiliano, Professional Gru di Fabio Speranza, Vetreria Spinelli di Domenico Spinelli, CALABRIA MOBILITY di Danilo Binetti, PUBBLYSISTEM SERVICE di Andrea Gagliardi, MG MOTORI Autoricambi Usati Km Zero di Marco Grandinetti, D’ANGELO GROUP di Giuseppe D’Angelo, ERREGI trasporti di Gianmario Menolfi e Guido Wheels di Stefano Guido.