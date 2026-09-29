Dopo il tetto al carburante, Eni taglia anche le bollette: arriva lo sconto su luce e gas

Dopo aver imposto un tetto al prezzo di gasolio e benzina presso i distributori, Eni “offre un nuovo contributo alle famiglie italiane nell’ambito dell’iniziativa Eni per l’Italia“, scrive la società in una nota. Il gruppo offrirà, a partire da giovedì 1 ottobre e per quei clienti che sottoscriveranno l’offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per due anni, “mantenendo altresì invariati i prezzi della materia prima e facendosi così carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento“.

Questo sconto vale circa 100 euro all’anno sul contratto gas e altrettanto per quello luce, per un totale di circa 200 euro per quei clienti che scegliessero entrambe le forniture. “Plenitude valuterà inoltre eventuali successive misure a supporto dei consumatori in funzione dell’evoluzione degli scenari di mercato“. La scontistica di Eni è calcolata in base a “una spesa di un anno di elettricità imposte escluse” con la nuova offerta “per un’abitazione di residenza con queste caratteristiche (3kW, 2.000 kWh/anno) e una spesa per 1 anno di gas riferita ad un cliente Plenitude tipo (600 Smc/anno)“.