“Donne che progettano il futuro”: alla Mediterranea la conclusione dei Laboratori STEAM promossi da AIDIA RC

Si terrà sabato 3 ottobre, a partire dalle ore 9:00, presso l’Aula Magna Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’evento conclusivo dei Laboratori STEAM “Donne che progettano il futuro”, promossi da AIDIA RC – Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti nel corso del 2026. Il progetto, avviato nel mese di gennaio e conclusosi a giugno 2026, ha proposto un articolato percorso formativo composto da 21 laboratori tematici, organizzati in cinque macro-categorie:

Progettare con competenza tecnica Sostenibilità, innovazione e territorio Comunicazione, leadership e soft skills Crescita personale e visione del futuro Interdisciplinarità e connessioni

Un percorso pensato per mettere in relazione competenze tecniche, creatività, innovazione e crescita personale, offrendo ai partecipanti strumenti e occasioni di confronto su tematiche centrali per il mondo professionale e per le nuove generazioni.

I laboratori sono stati condotti da esperte dell’associazione e da professioniste provenienti da diverse parti d’Italia. La possibilità di partecipare anche da remoto ha consentito inoltre di coinvolgere persone residenti al di fuori della Calabria, ampliando la rete del progetto e favorendo un confronto trasversale tra esperienze e competenze differenti.

Grazie al patrocinio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, le attività si sono svolte presso le aule del Dipartimento DiGiES, consolidando il rapporto tra università, professioni e territorio.

Tra gli obiettivi del progetto: offrire occasioni formative interdisciplinari in ambito STEAM, favorire la crescita professionale, tecnica e personale dei partecipanti, valorizzare il contributo delle donne nei settori tecnico-scientifici, stimolare la progettualità e la collaborazione e promuovere percorsi di mentorship e networking.

Il percorso ha coinvolto complessivamente 46 partecipanti, tra studenti, studentesse, professionisti e professioniste.

A conclusione delle attività sono stati presentati 15 progetti, individuali e di gruppo, che sono attualmente sottoposti alla valutazione di una commissione composta da membri esterni e presieduta dalla Presidente di AIDIA RC, Ing. Margherita Tripodi.

Fanno parte della commissione la Dott.ssa Valentina Mallamaci, ricercatrice e imprenditrice, il Prof. Ing. Carlo Morabito e il Prof. Arch. Martino Milardi, docenti dell’Università Mediterranea, e la Dott.ssa Natalia Spanò, organizzatrice di grandi eventi.

La giornata del 3 ottobre rappresenterà il momento conclusivo del percorso, con la presentazione dei progetti realizzati dai partecipanti e la successiva cerimonia di premiazione.

Sarà premiato il progetto che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato. Saranno inoltre assegnate tre menzioni speciali, una per ciascuna delle tre categorie individuate: Impatto sul territorio, Innovazione e Impatto sociale. Alla giornata saranno presenti rappresentanti di Enti e Istituzioni.

Particolarmente significativa sarà la partecipazione dell’On. Giusi Princi, europarlamentare calabrese, recentemente nominata relatrice della Commissione FEMM del Parlamento europeo per il dossier relativo alla parità di genere in vista della 71ª sessione della Commissione ONU sullo Status delle donne.

Tra i temi al centro del dossier europeo rientra anche la promozione dell’accesso delle donne alle discipline STEM, insieme a questioni quali la parità salariale, l’autonomia economica e l’imprenditorialità femminile. La sua presenza assume pertanto un particolare significato in relazione agli obiettivi del progetto “Donne che progettano il futuro”, dedicato proprio alla valorizzazione delle competenze e della partecipazione femminile nei percorsi STEAM.

Sarà inoltre presente la Madrina e sponsor del progetto, Ing. Francesca D’Elia, che ha accompagnato e sostenuto l’iniziativa nel suo percorso di realizzazione.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione di incontro e di crescita sociale e culturale per la città di Reggio Calabria, attraverso la valorizzazione dei talenti, delle idee, delle competenze e delle nuove generazioni.

Con “Donne che progettano il futuro”, AIDIA RC intende infatti promuovere una cultura della progettazione e dell’innovazione capace di mettere in rete università, professioni, giovani, istituzioni e territorio, contribuendo a rafforzare la presenza e il protagonismo femminile nei settori tecnico-scientifici e nelle professioni del futuro.