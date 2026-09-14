Don Zampaglione presenta il suo nuovo libro: preghiere e devozione per i Ss. Cosma e Damiano | FOTO e VIDEO

“Eccovi un libretto semplice, agile, necessario…“. Esordisce così don Giovanni Zampaglione nel presentare e offrire ai lettori la sua ultima fatica letteraria (è la 7ª!). Sfogliando il libro “Le mie preghiere e la Novena dei Ss. Cosma e Damiano“, si possono notare diverse preghiere e la novena ai Ss. Cosma e Damiano, spesso invocati per ottenere guarigione e protezione. “Il libro l’ho voluto dedicare – dichiara don Giovanni Zampaglione – ai miei genitori (Domenico e Aurelia) che mi hanno insegnato il valore della dedizione ai Santi medici Cosma e Damiano affinché custodiscano il loro ricordo e veglino su chi ha bisogno di conforto“.

Don Giovanni Zampaglione già direttore dell’Ufficio diocesano sport e tempo libero ha un sito personale, molto curato graficamente, nel quale vengono inseriti articoli e foto. È presente sui social (prete più “social”) nei quali inserisce riflessioni pastorali, informazioni sulla sua vita e affronta argomenti di attualità e di vario genere. Raggiunge mensilmente 15 milioni di visualizzazioni ed è un autentico missionario. “In questi giorni farò il firma-copie a Masella e nei paesi limitrofi. Il libro è già presente oneline e in alcuni punti vendita della città: Libreria Paoline e Libreria Spazio Open“, conclude don Zampaglione.