Domotek Volley, Polimeni sorride dopo il test con Palmi: “la mentalità è quella giusta, ma serve ancora lavoro”

Si lavora con entusiasmo e con il sorriso in casa Domotek Volley dopo l’allenamento congiunto contro lo Sviluppo Sud Palmi. Un test utile per valutare il percorso di crescita della squadra reggina in questa fase della preparazione, ma soprattutto un’occasione per coach Antonio Polimeni di analizzare la risposta del gruppo, tra soddisfazione per l’atteggiamento mostrato in campo e la necessaria prudenza nel valutare i primi segnali stagionali. Il tecnico ha evidenziato il valore dell’avversario affrontato e la capacità della squadra di mantenere il proprio stile di gioco, fatto di intensità, determinazione e attenzione su ogni pallone. Un approccio che, secondo Polimeni, rappresenta una delle caratteristiche più importanti della Domotek Volley e della sua identità costruita negli anni.

Partendo dall’analisi della prestazione contro Palmi, coach Polimeni ha sottolineato il livello dell’avversario e la risposta dei suoi giocatori durante l’allenamento congiunto. La squadra ha mostrato un atteggiamento positivo, confermando una mentalità che il tecnico considera parte integrante del percorso della società. “Sicuramente abbiamo incontrato una delle squadre più attrezzate del campionato. Lo abbiamo fatto con disinvoltura, con quella caparbietà e quella voglia di arrivare su ogni pallone che ci ha contraddistinto nella nostra storia”.

Un segnale importante è arrivato anche dai nuovi arrivati, che hanno dimostrato di essersi inseriti rapidamente nel gruppo e nella filosofia della Domotek Volley. Per Polimeni, il merito è della società per l’accoglienza e dei giocatori già presenti, considerati il vero punto di riferimento dello spogliatoio. “Sono contento che i nuovi si siano immedesimati in questo stile, in questa mentalità. È merito della società, impeccabile sin dal primo giorno nell’accoglierli, ma soprattutto dei ragazzi che sono rimasti. Loro sono le nostre basi, le nostre fondamenta, e negli anni hanno tramutato questa mentalità. Sono contento soprattutto di questo”.

Il tecnico invita alla calma: “Prendiamo con le pinze ogni tipo di risultato”

Nonostante le indicazioni positive emerse dal confronto con Palmi, Polimeni mantiene alta l’attenzione e invita a non interpretare le prime amichevoli come verdetti definitivi. La fase di preparazione, infatti, è ancora dedicata alla costruzione degli automatismi e al miglioramento degli aspetti tecnici e tattici. “C’è da lavorare, lo sappiamo. Non è un momento in cui puoi trarre grosse indicazioni, né da te né dagli avversari che hai davanti. Quindi prendiamo con le pinze ogni tipo di risultato, sia quello positivo sia quello negativo”. L’obiettivo resta quello di consolidare i fondamentali di squadra e colmare progressivamente i margini di crescita che emergono in questa fase della stagione. “Oggi la prestazione è stata importante soprattutto sui fondamentali di squadra, quelli che abbiamo lavorato nella settimana per colmare qualche gap che in questo momento storico la preparazione ha motivo di esserci”.

Il confronto con Palmi ha inevitabilmente acceso anche il tema del derby che attende la Domotek Volley in campionato. Una sfida destinata a coinvolgere l’intera area metropolitana e a richiamare grande entusiasmo tra i tifosi, anche se Polimeni mantiene la sua abituale linea di equilibrio. “Ho visto tantissimo entusiasmo, anche perché poi ci sarà un derby vero in campionato. Sarà qualcosa di bellissimo. Reggio Calabria è stata sempre brava a vivere ogni partita come se fosse una finale, con tanto calore. Ma il derby, sapete come la penso, è una partita come le altre”.

La crescita di Favretto e il lavoro sull’intesa del gruppo

Tra gli aspetti analizzati dall’allenatore c’è anche la crescita dei singoli. Particolare attenzione è stata dedicata a Marco Favretto, giovane palleggiatore arrivato da un campionato di Serie C e impegnato in un percorso di adattamento a un livello tecnico e tattico superiore. “È un ragazzo che è stato preso da un campionato di Serie C, dove il modello di prestazione, le esigenze tattiche e l’impronta tecnica sono completamente diversi. Sta lavorando duramente per migliorarsi in tempi record e ci sta riuscendo, ha grosse capacità di apprendimento”. Infine, Polimeni ha sottolineato l’importanza della comunicazione e della conoscenza reciproca tra i giocatori, elementi fondamentali per costruire una squadra competitiva soprattutto nei momenti decisivi delle partite. L’intesa tra gli atleti sarà uno degli aspetti destinati a crescere con il passare del tempo.

“Avremo tempo per gustarci Saitta, Sen e Buzzi, ma uno degli aspetti più importanti è riuscire a conoscersi. La pallavolo nelle linee è determinante per raggiungere certi risultati, soprattutto sulla fase break. Sono sicuro che questo aspetto andrà solo a migliorare, perché la caratura tecnica e il talento di questi ragazzi si sposano in pieno con la loro intelligenza”. La Domotek Volley continua quindi il proprio percorso di preparazione con fiducia, consapevole dei progressi compiuti ma anche del lavoro ancora necessario per arrivare pronta agli appuntamenti ufficiali della stagione.